Adiós al cable: Porsche presenta su sistema de carga inductiva para el Cayenne eléctrico

¡El futuro es ahora! ¿Un auto eléctrico con carga inalámbrica? Así como lo lees y Porsche lo hizo realidad.

La nueva generación totalmente eléctrica del Cayenne será la primera gama de modelos Porsche que se podrá pedir con este dispositivo. También en 2026, comenzará la comercialización de la placa base en los centros Porsche y en la tienda online Porsche Shop. En el IAA Mobility de Múnich, un prototipo con pintura fluorescente mostrará este innovador dispositivo. El estreno mundial del nuevo Cayenne Electric está previsto para finales de 2025.

“La facilidad de uso, la utilidad para el día a día y la infraestructura de carga siguen siendo factores decisivos para la aceptación de la movilidad eléctrica”, afirma Michael Steiner, miembro del Consejo de Dirección de Porsche AG como responsable de Investigación y Desarrollo. “Nos sentimos orgullosos de que la carga inductiva pronto estará disponible en la producción en serie de Porsche. Cargar un auto eléctrico en casa nunca habrá sido tan fácil y cómodo”.

Con una potencia máxima de carga de hasta 11 kW, este sistema del fabricante de automóviles deportivos iguala incluso la conexión por cable de corriente alterna (CA). La eficiencia de la transferencia de energía de la red eléctrica a la batería llega hasta el 90 %.

Para poder cargar sin contacto también se necesita el equipamiento apropiado en el auto. El nuevo Cayenne Electric (código interno E4) será el primer modelo disponible opcionalmente con la preinstalación Porsche Wireless Charge y la placa Porsche Wireless. Protegida de las piedras y de los efectos atmosféricos, la unidad receptora se encuentra en los bajos del vehículo, entre las ruedas delanteras. Para utilizarla, solo hay que aparcar el Cayenne sobre la placa de suelo. La transferencia de energía sin contacto entre las dos unidades se realiza a una distancia de unos pocos centímetros. Para ello, el Cayenne baja automáticamente. La placa base cuenta con un detector de movimiento y de objetos extraños. El proceso de carga se interrumpe automáticamente si un ser vivo se interpone entre el vehículo y la placa de suelo o si un objeto metálico se encuentra sobre ella y se calienta.

La función Porsche Wireless Charge está integrada en la aplicación My Porsche, lo que permite realizar un seguimiento de los procesos de carga y autentificar varios vehículos. Una vista especial en la función de aparcamiento Surround View facilita la maniobra del Cayenne hasta la posición adecuada sobre la placa. Una vez que el vehículo está bien situado y se activa el freno de estacionamiento, comienza la carga. Los clientes no tienen que hacer nada más. Las funciones prácticas habituales en la conexión de CA, como la programación con preacondicionamiento, también están disponibles con este sistema inalámbrico.

La placa del suelo, que pesa unos 50 kilogramos, está equipada de serie con un módulo LTE y WLAN, de manera que también se garantizan en el futuro las actualizaciones remotas de software y la asistencia técnica para la infraestructura. Porsche Wireless Charge se lanzará inicialmente en Europa en 2026. Le seguirán otros mercados de todo el mundo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Cómo funciona la carga inductiva en detalle

La carga inductiva se aplica, por ejemplo, a teléfonos inteligentes o cepillos de dientes eléctricos. La energía se transfiere a través del aire mediante un campo magnético. Para ello, en la placa base se encuentra una bobina transmisora fabricada con cobre y ferrita. La corriente alterna fluye a través de esta bobina, lo que genera un campo magnético.

El innovador concepto de Porsche utiliza tecnología de banda ultraancha para determinar la posición relativa del vehículo sobre la placa de suelo. Cuando se alcanza la posición óptima, se informa al conductor. En la bobina secundaria del vehículo, que actúa como unidad receptora, el campo magnético genera corriente alterna. A continuación, un rectificador la convierte en corriente continua para que la batería de alta tensión del Cayenne pueda almacenarla.

Resistente a la intemperie, robusta y sometida a exhaustivas pruebas

La placa base Porsche Wireless Charge también es apta para su uso en exteriores. Todos los componentes activos están protegidos contra la lluvia y la nieve. Ni siquiera pasar por encima con el vehículo provoca daños significativos. La radiación electromagnética se limita a los bajos del vehículo durante la carga. Numerosas pruebas, entre ellas las realizadas por la entidad independiente de inspección técnica TÜV Süd, han confirmado la robustez del sistema. Además, la placa posee las certificaciones CE y UL, lo que significa que cumple los requisitos de seguridad y protección medioambiental de la UE y EE. UU.

Una nueva dimensión en la carga rápida

Quienes deseen viajar lo más rápidamente posible en trayectos largos también pueden confiar en la elevada capacidad de carga del nuevo Cayenne. Al igual que el Macan y el Taycan, que anteriormente eran líderes en sus segmentos con 270 y 320 kW respectivamente, el Cayenne establece nuevos estándares. Su potencia de carga con corriente continua (CC) llega hasta 400 kW. Esto significa que el Cayenne se puede recargar de forma óptima en cualquier punto de carga ultrarrápida.

Alrededor del 75 % de todos los procesos de carga de un Porsche eléctrico se realizan en el domicilio, según un análisis realizado por la marca. El potencial del sistema inductivo es, por lo tanto, enorme. La placa de suelo Porsche Wireless Charge (longitud/anchura/altura: 117/78/6 centímetros) es fácil de usar y puede instalarse en un garaje o una plaza de aparcamiento al aire libre y conectarse a la red eléctrica. Como es habitual, los clientes contarán con la ayuda del servicio de instalación de Porsche. Si lo solicitan, un electricista montará la placa de suelo inductiva y la pondrá en funcionamiento.

Prototipo camuflado de forma llamativa con acabado fluorescente

En su primera aparición oficial en el Reino Unido, el Cayenne causó sensación con una llamativa pintura. El auto expuesto en el IAA de Múnich está dotado de un innovador acabado fluorescente de diseño muy similar. En cuanto fluye la electricidad, se crea una emocionante imagen de la carrocería con superficies de colores vivos, cuyo patrón de camuflaje ha sido diseñado por Style Porsche. Algunas secciones se han dejado deliberadamente sin pintar y permanecen oscuras. Cinco tonos de color, desde el azul hasta el violeta, se han aplicado de forma selectiva.

El innovador recubrimiento está compuesto por más de 25 capas extremadamente finas. Entre ellas se incluyen imprimaciones conductoras, capas aislantes y de electrodos, así como el propio material electroluminiscente con pigmentos de color. Bajo corriente alterna, emite luz. A ello se suman más de 15 capas de barniz transparente cuya aplicación supuso un total de 100 litros. Más de 30 ciclos de lijado y más de 500 metros de cable son prueba del esfuerzo que hay tras este acabado del auto de exhibición.

El innovador prototipo se mostrará por primera vez en el IAA Mobility, que tendrá lugar del 9 al 14 de septiembre de 2025 en Múnich.