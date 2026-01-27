650 millas con una sola carga: la empresa matriz de Volvo se adelanta a Tesla con la primera batería de estado sólido lista para la producción

Geely comenzará a producir tecnología de baterías de estado sólido este año.

Se prevé que su densidad energética sea de 400 Wh/kg.

También se han prometido baterías más seguras y fiables.

La empresa matriz de Volvo, Geely Auto, que también es propietaria de Zeekr, Lotus y Lynk & Co, ha anunciado que va a trasladar su tecnología de baterías de estado sólido del laboratorio a la carretera, ya que comienza la producción y las pruebas.

Al anunciar la noticia durante el evento de comunicación de la estrategia quinquenal de Geely Holding Group, la empresa afirmó que completará la producción de su primer paquete de baterías de estado sólido (SSB) desarrollado internamente este año y lo trasladará del laboratorio a prototipos de vehículos para su prueba.

No se sabe qué marca será la primera en recibir la tecnología, pero se afirma que la batería de estado sólido de Geely ofrece una densidad energética de 400 Wh/kg. Esto es significativamente más que los 200-300 Wh/kg que ofrecen las baterías de iones de litio con electrolitos líquidos actuales.

Como resultado, el fabricante de automóviles podría equipar los vehículos eléctricos con baterías más ligeras y pequeñas, lo que mejoraría considerablemente la conducción y el manejo. Alternativamente, se podrían emplear baterías de estado sólido más grandes para ofrecer una autonomía monstruosa, muy superior a los 1000 km entre recargas.

Más seguro y cómodo

(Image credit: Volvo)

Volvo ha presentado recientemente su último modelo EX60, con el que la empresa espera consolidarse como líder indiscutible en el sector de los vehículos eléctricos. El vehículo ya ofrece una autonomía de unos 800 km, pero con la tecnología SSB podría alcanzar fácilmente los 1050-1120 km.

Además, Volvo es una marca sinónimo de seguridad y las baterías SSB de Geely Auto prometen una carga más rápida sin comprometer la seguridad gracias a un menor riesgo de sobrecalentamiento, así como un mejor rendimiento en caso de accidente.

Dicho esto, Geely no es el único fabricante de automóviles que persigue esta tecnología, ya que hay innumerables rivales chinos a punto de lanzar al mercado vehículos de producción, así como BMW, Toyota, Mercedes-Benz y el Grupo Stellantis, que impulsan la tecnología entre los fabricantes de automóviles tradicionales.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Los próximos dos años serán muy importantes para los vehículos eléctricos, ya que la autonomía máxima y la velocidad de carga darán un salto cualitativo en los próximos 24 meses.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.