Geely inicia el año con resultados positivos y refuerza su estrategia global

¿Cómo te ha ido los dos primeros meses del año? Al menos para Geely, ha sido un inicio de 2026 bastante positivo en relación con las ventas, pues reporta 270,167 unidades vendidas, esto representa un incremento del 1% frente al mismo mes del año anterior y un crecimiento del 14% en relación a diciembre.

Las entregas de Vehículos de Nueva Energía (NEV, por sus siglas en inglés) alcanzaron 124,252 unidades, cifra que refleja un avance del 3% en comparación anual. En el ámbito internacional, las ventas fuera de China continental sumaron 60,506 autos, con un notable aumento del 121%, año contra año, y del 50% frente al mes previo. Dentro de este volumen, los NEV aportaron 32,117 vehículos, con un crecimiento mensual del 76%.

Como parte de su estrategia "One Geely", la compañía continúa fortaleciendo su portafolio de productos mediante marcas diferenciadas y propuestas específicas, desarrolladas para atender distintos perfiles de clientes en los principales mercados internacionales.

Geely, su marca global de volumen enfocada en vehículos de nueva energía, registró ventas por 82,990 unidades en enero; destaca el lanzamiento global de Geely EX2. Por su parte, la gama de automóviles a combustión alcanzó 134,448 modelos comercializados, con un crecimiento del 87% versus diciembre, lo que permitió a Geely mantener su liderazgo como la línea de autos de pasajeros a gasolina más vendida en China por noveno año consecutivo.

En lo que resta de 2026, Geely Auto Group se ha fijado como objetivo de ventas totales 3.45 millones de vehículos, de las cuales 640,000 unidades corresponderán a mercados internacionales. Con un enfoque en soluciones de movilidad seguras, inteligentes y confiables, el grupo acelerará el lanzamiento de nuevos productos, ampliará su red global y fortalecerá la experiencia del cliente, impulsando un crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo a nivel mundial.