Geely Coolray Lite llega a México para reforzar su oferta de SUV subcompactas

¡Es oficial! El portafolio de Geely en México se expande con el inicio de ventas en el país de Coolray Lite, un modelo que fortalece la presencia de la marca en el segmento e las SUVs subcompactas.

Concebida como la propuesta de acceso a la familia Coolray, esta versión combina diseño contemporáneo, tecnología funcional y un enfoque mecánico eficiente, alineado con las actuales necesidades de movilidad y seguridad, sin renunciar a los atributos que distinguen a Geely: diseño, tecnología esencial, seguridad y calidad percibida.

Geely Coolray Lite está disponible en México en dos versiones, GS MT y GS CVT, y puede adquirirse a través de la red de distribuidores Geely a nivel nacional, con un precio desde $329,990 MXN. Esta configuración de versiones permite a los clientes acceder a una propuesta pensada para el uso cotidiano en entornos urbanos y suburbanos.

Seguridad

Geely Coolray Lite incorpora un conjunto completo de tecnologías enfocadas en la seguridad activa y pasiva. De serie integra frenos ABS con distribución electrónica de frenado, sistema de control de tracción (TCS), sistema electrónico de estabilidad (ESC), asistente de arranque en pendiente (HHC) y un conjunto de seis bolsas de aire —frontales, laterales y tipo cortina— que trabajan de manera integral para ofrecer mayor confianza al volante.

Además, el modelo equipa frenos de disco en las cuatro ruedas, cámara y sensor de reversa, monitor de presión de llantas (TPMS) y anclajes ISOFIX para sillas infantiles, reforzando su enfoque en protección y asistencia en maniobras urbanas.

Diseño exterior y dimensiones

Geely Coolray Lite presenta una imagen moderna y bien proporcionada, con dimensiones que favorecen tanto la presencia visual como la maniobrabilidad. Con 4,330 mm de largo, 1,800 mm de ancho y 1,609 mm de alto, así como una distancia entre ejes de 2,600 mm, ofrece un balance óptimo entre espacio interior y facilidad de conducción en entornos citadinos. Su altura libre al suelo de 182 mm refuerza su carácter SUV, mientras que los rines de aluminio de 16" y los detalles de diseño aportan una estética dinámica y sofisticada.

En el apartado de iluminación, el modelo integra faros delanteros con encendido automático, luces de marcha diurna LED, luces traseras LED y luces antiniebla traseras LED, elementos que complementan su diseño exterior y mejoran la visibilidad en diversas condiciones de manejo.

Interior

El interior de Geely Coolray Lite está diseñado para ofrecer una experiencia conectada, cómoda y funcional para todos los ocupantes. El modelo incorpora un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 8", compatible con CarPlay, así como un cuadro de instrumentos digital de 3.5" que muestra información clave de conducción.

En términos de comodidad, Coolray Lite cuenta con aire acondicionado automático, cierre centralizado y controles multifunción al volante que facilitan la operación de diversos sistemas sin distracciones. El espacio interior se complementa con una cajuela de 330 L de capacidad, ideal para equipaje y uso diario. Los materiales y acabados están pensados para brindar una sensación de calidad, reforzando el enfoque práctico del modelo en cada viaje.

Adicionalmente, ambas versiones integran vestiduras de asientos en piel sintética, asiento del conductor con ajuste manual de seis posiciones, cabeceras ajustables de dos vías en todas las plazas, así como reposabrazos central en la primera fila y reposabrazos trasero con portavasos, elementos orientados a mejorar el confort en trayectos urbanos y viajes cotidianos.

Mecánica y desempeño

Bajo el cofre, Geely Coolray Lite equipa un motor de 1.5 litros de cuatro cilindros que entrega 121 hp a 6,300 rpm y un torque máximo de 152 Nm entre 4,000 y 5,000 rpm. Este propulsor se ofrece con transmisión manual de cinco velocidades o automática continuamente variable (CVT), ambas orientadas a una conducción suave y eficiente. La tracción delantera y la suspensión delantera tipo MacPherson con eje trasero de barra de torsión contribuyen a un manejo equilibrado, ideal para el uso diario en ciudad y carretera.

Una propuesta sólida dentro de la marca y el segmento

Con Coolray Lite, Geely consolida una alternativa competitiva dentro del segmento de las SUV subcompactas, destacando por su equilibrio entre diseño, dimensiones, equipamiento tecnológico, seguridad y eficiencia mecánica. Este modelo se posiciona como una puerta de entrada estratégica a la gama Coolray y refuerza el compromiso de la marca por ofrecer vehículos bien equipados, con alto valor percibido y pensados específicamente para el mercado mexicano.

La nueva Coolray Lite se puede encontrar en los más de 80 distribuidores a nivel nacional en los colores Gris Cenizo, Azul Óptico, Plata Estaño y Blanco Cerámico.