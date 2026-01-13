Elon Musk te implora que no compres un Tesla Roadster si la seguridad es importante para ti

Musk dice que "la seguridad no es el objetivo principal" del proyecto Roadster

Será "el mejor de los últimos coches conducidos por humanos"

La presentación del Roadster está programada para el 1 de abril de este año.

Elon Musk ha declarado públicamente que la compañía está en camino de presentar la próxima generación del Roadster el 1 de abril (así es... el Día de los Inocentes) de este año, a pesar de las promesas anteriores de una fecha de lanzamiento en 2020 y luego otra en 2023.

Pero dejando de lado el retraso de nueve años, Musk apareció recientemente en el podcast Moonshots con Peter Diamandis, afirmando que "la seguridad no es el objetivo principal" del proyecto, reiterando el punto diciendo: "Si compras un Ferrari, la seguridad no es el objetivo número uno", según Teslarati.com .

Retrocediendo ligeramente en esos comentarios cuestionables, continúa diciendo que la compañía "no aspirará a matar a nadie en este auto", pero que será "el mejor de los últimos autos conducidos por humanos", recalcando el punto de que todavía cree que la conducción completamente autónoma sigue siendo un hito importante para la empresa.

Solo para recapitular, Musk ha dejado escapar algunas afirmaciones bastante descabelladas sobre la próxima generación del Roadster en numerosos podcasts, incluido el momento que pasó con Joe Rogan, donde aludió al hecho de que podría volar.

Otra "tecnología loca" incluye el uso de algún tipo de propulsor para impulsar el auto deportivo eléctrico de 0 a 60 mph en menos de un segundo, algo a lo que ningún otro fabricante ha podido acercarse hasta ahora.

También se prometió una velocidad máxima de más de 400 km/h, así como un par motor disponible, francamente desorbitado, de 10 000 Nm. Eso es más de cuatro veces el que desarrolla el Rimac Nevera.

Pero para colmo, el divisivo CEO también ha insinuado que posiblemente podría volar durante períodos cortos de tiempo, declarando en el podcast de Joe Rogan que cree que su buen amigo y empresario en serie, capitalista de riesgo y activista político, Peter Thiel, debería poder comprar un automóvil volador si lo desea.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¡Velocidad sin control!

(Image credit: Tesla)

Puede parecer absurdo todo lo que se habla sobre una aceleración de 0 a 60 mph en menos de un segundo, propulsores de cohetes y la capacidad de volar, pero hasta el 1 de abril no sabremos si Elon habla en serio o simplemente está despistando a todos, como suele hacer.

Electrek señaló a finales del año pasado que Tesla había presentado una patente para un sistema de ventilador que se ubicaría en los faldones laterales de un próximo vehículo.

Esto no es muy diferente al McMurtry Spéirling, que utiliza un sistema de ventilador para crear una enorme cantidad de carga aerodinámica, tanta que puede conducir al revés y destruir por completo los tiempos de la pista.

De igual manera, Musk ha insinuado que Tesla aprendería de su empresa hermana SpaceX, refiriéndose al sistema de control de altitud de nitrógeno frío que utiliza. Aún no se ha revelado si un sistema como este se incorporará al Roadster para acelerar o, mejor dicho, para volar .

Por desgracia, todos tendremos que esperar hasta el 1 de abril y probablemente presenciar un extraño evento transmitido en vivo antes de acercarnos a descubrir la verdad.