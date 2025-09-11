Corolla Cross 2026 llega a México con diseño renovado y espíritu dinámico

¡La espera terminó! Toyota México anuncia la llegada de Corolla Cross 2026, un SUV que planea conquistar el mercado con un diseño renovado.

Cabe mencionar que Corolla Cross 2026 llega con un estilo más deportivo, manteniendo la confiabilidad, durabilidad y seguridad que caracterizan a la marca. Además, este facelift incluye dos nuevas versiones, elevando su propuesta de valor para los clientes actuales.

Desde su arribo a México en 2021, y al cierre de agosto 2025, Corolla Cross ha vendido más de 12 mil unidades en México, consolidándose como una propuesta sólida en el portafolio de SUV Toyota. Su tecnología avanzada y la versatilidad para adaptarse tanto al ritmo urbano como a las escapadas de fin de semana lo han convertido en un referente que reafirma el liderazgo de Toyota en su segmento.

(Image credit: Toyota)

"Con la llegada de Corolla Cross 2026 reafirmamos nuestro compromiso de desarrollar vehículos que nuestros clientes sientan como parte de su familia, respondiendo a un mercado que exige eficiencia, diseño y tecnología. Además, ahora con una gama más completa, no solo cumple con lo que nuestros clientes esperan de una SUV, si no que va más lejos al brindar calidad, confianza, versatilidad y libertad", comentó Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México.

En este año modelo, a las versiones de gasolina LE y XLE, que tanto han gustado al mercado mexicano, se suman dos nuevas versiones híbridas eléctricas: SE HEV y XSE HEV.

Corolla Cross se renueva en el exterior, sobre todo, en su parrilla frontal, misma que cambia según la versión: En la LE es negra, y en XLE agrega detalles en negro brillante. Por su lado, en las versiones SE HEV y XSE HEV encontraremos una parrilla más deportiva al color de la carrocería. Además, todas las versiones integran faros delanteros Bi-LED con acabado oscuro y función Follow Me Home (FMH), faros de niebla LED y luces diurnas (DRL), que no solo le dan más estética, sino que proporcionan una mejor visibilidad para el conductor.

Nuevo diseño de rines, en la versión LE son de 17" y en la XLE son de 18" con acabado maquinado. Mientras que las versiones SE HEV y XSE HEV también cuentan con rines de 18" pero en color negro para un toque más deportivo, y llantas con tecnología Runflat, que permite que el auto siga rodando incluso si sufren una ponchadura.

La nueva Corolla Cross 2026 está lista para darle vuelo a tu vida, gracias a su motorización eficiente. En las versiones a gasolina, cuenta con un motor 2.0 L que entrega una potencia de 169 HP, y 150 lb-pie de torque, e integra una transmisión CVT con 10 cambios simulados, para un mejor desempeño.

A su vez, las versiones HEV cuentan son más potentes, al entregar 196 HP totales gracias a un motor de combustión interna de 2.0 L con tecnología como VVT-i Dual, ETCS-i y D4S, el cual trabaja en sinergia con tres motores eléctricos, además de una batería híbrida de Ion-litio auto regenerativa de 222 Volts.

Asimismo, estas versiones HEV ofrecen también tres modos de manejo: Eco, Normal y Sport, que se ajustan fácilmente al estilo y necesidades de cada conductor. Además, proporciona al conductor una mejor experiencia de manejo ya que cuenta con tracción 4WD part time con el sistema de vanguardia E-Four.

También sorprende en su interior, gracias a su pantalla de información múltiple (MID) que crece de 4.2" a 7" en versiones a gasolina y hasta 12.3" en las versiones híbridas eléctricas. Asimismo, todas las versiones tienen una consola central práctica con pantalla táctil de 10.5" para controlar el audio de 6 bocinas y mejora su conectividad al integrar Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, Bluetooth y puertos USB tipo C.

También incluye asientos cómodos con diferentes niveles de ajuste, volante y palanca forrados en piel, aire acondicionado automático, cámara de reversa y Smart Key. Las versiones XLE y XSE HEV además incluyen cargador inalámbrico, quemacocos eléctrico y vestiduras en piel.

En términos de seguridad, integra el más reciente sistema Toyota Safety Sense, que incluye funciones como: Alerta de cambio de carril (LTA), Control de crucero con radar dinámico (DRCC) Full Speed Range (TSS), Luces altas automáticas (AHB), Sistema de pre-colisión frontal (PCS), Asistencia de trazado de carril (LTA) y Asistencia de mantenimiento de carril (LKA).

Y adiciona asistencias electrónicas distintivas como: Control de tracción (TRAC), Sistema antibloqueo de frenos (ABS), Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), Asistencia de frenado (BA), Control de estabilidad (VSC) Y Asistencia activa en curvas (ACA).

Además, 9 bolsas de aire (2 frontales, 4 laterales, 2 en cortina, 1 en rodillas), cinturones de seguridad de tres puntos con mecanismo pretensor y limitador de fuerza, seguros en puertas traseras para niños, sistema de anclaje Isofix y Latch, y alerta de cinturón de seguridad no abrochado.

La gama de colores de Corolla Cross, esta se adapta a todos los gustos y estilos de vida, lo encontraremos en: Blanco perlado, Plata, Gris metálico, Negro y Rojo. Mientras la nueva versión XSE HEV ofrece nuevas opciones de color bitono, para que puedas elegir la combinación ideal para ti. Plata/Negro, Azul/Negro, Blanco/Negro y Rojo/Negro.

Las cuatro versiones de Corolla Cross 2026 se encuentran disponibles a partir de hoy en las 100 distribuidoras Toyota del país, con los siguientes precios: