Apple CarPlay recibe una importante actualización de IA en iOS 26.4 que te permite hablar con ChatGPT, Gemini y Claude, pero hay una trampa
La actualización ya está aquí
- La versión beta de iOS 26.4 abre CarPlay a bots de IA de terceros
- Aplicaciones como ChatGPT, Claude y Gemini podrían aparecer pronto
- Estas aplicaciones aún necesitarán actualizarse para funcionar en CarPlay
Apenas unos días después de que se rumoreara la actualización, ya está aquí: la nueva versión beta pública de iOS 26.4 permite el uso de chatbots de IA controlados por voz de terceros en CarPlay, por lo que podrás chatear con ChatGPT, Gemini y Claude desde el interior de tu vehículo.
Tal y como ha señalado MacRumors, la guía oficial para desarrolladores de CarPlay elaborada por Apple se ha actualizado para reflejar el cambio. Se está implementando una nueva pantalla de control por voz que permite a estos chatbots conversacionales proporcionar información visual.
Esto no significa que puedas empezar a hablar con ChatGPT de inmediato, incluso si has instalado el software beta: aplicaciones como ChatGPT tendrán que actualizarse para aprovechar la nueva función, y eso podría llevar algún tiempo.
Además, estas aplicaciones no sustituirán a Siri como asistente de voz predeterminado. No te permitirán controlar ninguna de las funciones de tu coche o tu iPhone con la voz, y no podrás asignarles una «palabra de activación»: tendrás que iniciarlas con un toque.
Amigos de la IA
Apple no ha explicado exactamente por qué está habilitando esta funcionalidad ahora, pero sabemos que lleva tiempo funcionando bien con chatbots de IA de terceros. ChatGPT está actualmente integrado en Siri, y los modelos Google Gemini impulsarán Siri a finales de este año.
De hecho, se suponía que el nuevo y mejorado Siri con tecnología Gemini también aparecería con iOS 26.4, aunque todavía no hay señales de ello. Lo último que se sabe es que aparecerá con iOS 27, cuyo lanzamiento está previsto para septiembre.
iOS 26.4 debería estar disponible para todos en unas semanas: para entonces, es posible que Google, OpenAI, Claude y otros hayan habilitado el acceso a CarPlay. También tendremos otras mejoras con iOS 26.4, como las mejoras en Apple Music y la cámara.
Por supuesto, abrir CarPlay de esta manera tampoco perjudica a Apple en términos de evitar un mayor escrutinio regulatorio, especialmente por parte de la UE. Significa que las IA alternativas estarán disponibles en CarPlay al igual que lo están en la pantalla de inicio de tu iPhone.
