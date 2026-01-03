50 años de una leyenda: El Volkswagen Golf GTI celebra medio siglo de democratización deportiva

¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que viste o escuchaste hablar del Golf GTI de Volkswagen? ¿Nos crearías si te decimos que ya han pasado casi 50 años desde su lanzamiento?

Así como lo lees, el deportivo compacto más exitoso del mundo: el Golf GTI, del cual se han producido más de 2.5 millones de unidades hasta la fecha, cumplirá 50 años en 2026 y lo celebrará con diversos eventos clásicos nacionales e internacionales. Tanto el exclusivo modelo de aniversario Golf GTI EDITION 5001, como el estreno mundial del primer GTI02 totalmente eléctrico.

Una historia de éxito desde 1976

Cuando se lanzó el Golf GTI en 1976, nadie imaginó que el Volkswagen de 110 caballos de fuerza, con su marco rojo de la parrilla, extensiones negras de los pasos de rueda y pomo de la palanca de cambios en forma de pelota de golf, pronto se convertiría en el deportivo compacto más exitoso del mundo. Se planearon 5,000 unidades, pero solo en el primer año, los concesionarios vendieron diez veces más vehículos. En total, se fabricaron 461,690 Golf GTI de primera generación.

Fue su inusual equipamiento general lo que causó sensación: un deportivo de alta precisión y al mismo tiempo, un compañero práctico para todos los días del año, extremadamente económico y, al mismo tiempo, un icono de estilo atemporal. El precio también fue un éxito: 13,850 marcos alemanes en Alemania. Los medios de comunicación hablaron de la democratización del deportivo, y es que el rendimiento del Volkswagen de 182 km/h era realmente impresionante: con un sprint de 0 a 100 km/h en sólo 9,0 segundos, el Golf GTI de 1976 dejó atrás a numerosos coches deportivos y coupés que eran fácilmente 10,000 marcos alemanes más caros.

El ADN de los últimos 50 años y del futuro

La combinación única de un motor ágil, una tracción delantera ligera, un chasis equilibrado, asientos deportivos de ajuste perfecto, un diseño nítido y sin adornos, aún caracteriza al Golf GTI hoy en día. Es esta síntesis la que Volkswagen ha perfeccionado continuamente durante 50 años, convirtiendo al Golf GTI en un auténtico deportivo y el original en su clase. De hecho, hoy, cuando la gente dice GTI, se refiere a Volkswagen. La joya de la corona de esta marca de productos de fama mundial en el año del aniversario 2026 es el Golf GTI EDITION 50, el Golf GTI de producción más potente hasta la fecha, con 325 caballos de fuerza. El modelo del aniversario ya está disponible para pedidos en algunos mercados europeos, y las primeras unidades se entregarán en 2026. Volkswagen también ha demostrado que la filosofía GTI tiene éxito en otras series de modelos, especialmente con el Polo GTI. En 2026, despegará un nuevo Polo GTI: el ID. Polo GTI. Con 226 caballos de fuerza, trasladará por primera vez la filosofía GTI a la era de la propulsión eléctrica: no podría haber habido un mejor año de debut para el primer GTI eléctrico.

GTI Clásico en París y Bremen

Las primeras cinco décadas del GTI serán el centro de atención de varios importantes eventos clásicos en 2026. Las celebraciones comienzan del 28 de enero al 1 de febrero en París, en Rétromobile. El salón de coches clásicos del Puerto de Versalles celebrará su 50.º aniversario en 2026, al igual que el Golf GTI. Casi simultáneamente, comienza en la ciudad de Bremen el primer salón alemán de vehículos clásicos: el Bremen Classic Motorshow. Allí, el Golf GTI será el protagonista del 30 de enero al 2 de febrero. Por lo tanto, ambos salones no solo inauguran la temporada europea de clásicos de 2026, sino también el año GTI 2026.