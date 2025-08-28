Samsung incorporará la IA Copilot de Microsoft a sus televisores más nuevos; al menos es mejor que Bixby

Microsoft Copilot llegará a muchos televisores y monitores Samsung en 2025

Interfaz activada por voz y personaje «amigable» en pantalla

Integración con Tizen OS Home y Samsung Daily+

¡Atención! Samsung incorporará Microsoft Copilot a sus televisores y monitores este año, pero, ¿cuál es el objetivo y cómo funcionará?

El objetivo es simple "ofrecer experiencias en pantalla más inteligentes". La noticia se ha dado a conocer a través del sitio web holandés de Samsung y el blog Generative AI de Microsoft, donde se afirma que la combinación de Copilot y Bixby "crea una experiencia de visualización inteligente más rica y contextual".

Según Samsung, se podrá acceder a la nueva integración de Copilot a través del sistema operativo Tizen Home y Samsung Daily+. Copilot proporcionará "recomendaciones personalizadas, información relevante y experiencias de aprendizaje interactivas".

Copilot responderá a las preguntas "al instante para compartir datos rápidos sobre actores o deportistas, resumir tramas, apoyar el aprendizaje de idiomas extranjeros o ayudar a desglosar conceptos complejos, todo ello desde la pantalla más grande del hogar".

¿Qué hará realmente Copilot en la televisión?

Aunque el comunicado de prensa de Samsung no da muchos detalles, Microsoft ofrece cinco ejemplos concretos de Copilot en la tele. Son los siguientes:

Resúmenes personalizados y sin spoilers: "Quiero volver a ver The Crown, lo dejé en la temporada 3, episodio 4. ¿Qué pasó hasta entonces?".

Recomendaciones muy específicas: "Como Gambito de dama, pero sobre cocina en lugar de ajedrez, y de menos de dos horas".

Selecciones para grupos: "A Hannah le gustan las comedias románticas, a David le gusta la ciencia ficción y a Mark le gustan los thrillers. ¿Qué nos gustará a todos?". Perfecto para cuando todos están reunidos en la sala y quieren decidir juntos.

Análisis profundos después de ver algo: "¿Quién era el actor de doblaje de ese personaje?» o «¿Qué más ha hecho el director?".

Ayuda cotidiana: "¿Habrá buenas condiciones para hacer senderismo el sábado en Seattle?" o "Anímame después de una ruptura".

Microsoft lo llama Copilot, pero yo prefiero Mr Blobby (Image credit: Microsoft)

El blog de Microsoft también muestra un video de Copilot en acción, con su extraña cara gelatinosa pulsando en la pantalla y sus labios sincronizados con su voz.

Copilot llegará a algunos de los mejores televisores y monitores de Samsung en «mercados selectos», y hemos llamado a Samsung para averiguar cuáles son.

Microsoft afirma que Copilot estará disponible en los modelos de 2025, incluidos «Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro, The Frame, así como los monitores inteligentes M7, M8 y M9».

Esa lista incluye algunos de los mejores televisores de este año, aunque aún no se sabe si llegará a los televisores más antiguos como parte del compromiso de Samsung de ofrecer siete años de actualizaciones de software para sus televisores.