Disfruta de la gira "Jonas 20" de los Jonas Brothers por Samsung TV Plus
¿Sabías que puedes disfrutar de la nueva gira de los Jonas Brothers desde la comodidad de tu casa con Samsung TV Plus?
¿Eres fan de los Jonas Brothers? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues podrás vivir la experiencia de su nueva gira desde la comodidad de tu hogar gracias a Samsung TV Plus.
Así como lo lees, esto debido a que Samsung TV Plus transmitirá en exclusiva y en vivo conciertos clave de la esperada gira JONAS 20: Greetings From Your Hometown, a través de su servicio Video On Demand.
Por lo que a partir del 10 de agosto a las 5:30 p.m. (hora CDMX), los fans podrán disfrutar de las actuaciones en vivo, con acceso a contenido detrás de cámaras, invitados sorpresa y, por supuesto, todos los éxitos que han marcado a una generación. Además, cada transmisión contará con la conducción especial de un host sorpresa que realizará entrevistas en vivo y comentarios exclusivos.
"Esta colaboración con los Jonas Brothers para la transmisión en vivo de su tour refleja el compromiso de Samsung TV Plus por conectar a las audiencias con los artistas y contenidos que más disfrutan, todo desde la pantalla más grande del hogar," señaló Salek Brodsky, vicepresidente global de Samsung TV Plus.
Fechas de conciertos en vivo por Samsung TV Plus
- 10 de agosto | East Rutherford, NJ
- 31 de agosto | Dallas, TX
- 12 de octubre | Milwaukee, WI
- 26 de octubre | Orlando, FL
- 9 de noviembre | Buffalo, NY
"JONAS 20" en Samsung TV Plus ofrecerá una experiencia completa de los conciertos como si estuvieras en primera fila, con acceso inmersivo detrás de cámaras y homenajes especiales a las ciudades natales de Joe, Kevin y Nick Jonas. Ya sea que lo veas solo, organices una watch party o te conectes con amigos desde distintos lugares del país, Samsung TV Plus es el destino perfecto para disfrutar todas las canciones y cada momento inolvidable.
"Esta gira celebra de dónde venimos y queremos compartirlo con los fans que han estado con nosotros en cada paso del camino", dijeron los Jonas Brothers. "Transmitirla en vivo a través de Samsung TV Plus nos permite incluir a todos nuestros seguidores, estén donde estén. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, este concierto también es para ti y para tu ciudad".
Con más de 17 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y un éxito multiplatino nominado al GRAMMY® como "Sucker", los Jonas Brothers han consolidado su lugar como íconos globales del pop-rock. Su esperado nuevo álbum, también titulado Greetings From Your Hometown, se lanza el 8 de agosto, justo antes del inicio oficial de la gira el 10 de agosto en el estadio MetLife, East Rutherford, Nueva Jersey.
Ahora, gracias a su alianza con Samsung TV Plus, esa conexión con los fans va un paso más allá, llevando la energía de sus conciertos en vivo directamente a millones de hogares.
¿Cómo ver la gira JONAS 20: Greetings From Your Hometown tour desde México?
Los fans de todo el país podrán disfrutar en vivo de los conciertos de la gira JONAS 20: Greetings From Your Hometown desde East Rutherford, Dallas, Milwaukee, Orlando y Buffalo a través de Samsung TV Plus Video On Demand. No se pierdan ningún detalle.