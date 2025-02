¿Cómo crear el sistema de cine en casa perfecto?

¿Eres amante del cine, pero te gustaría vivir esa experiencia en la comodidad de su hogar? De ser así, tenemos buenas noticias, pues la tecnología tanto de audio como de video (televisores y proyectores) ha mejorado a tal grado de que es posible crear un sistema de cine en casa que (casi) compita con los de verdad.

Por ello, a continuación te detallamos todos los componentes clave que necesitas. Pero no crea que tiene que gastarse una fortuna de inmediato. Cada uno de estos productos puede suponer una gran diferencia en la calidad de sonido y audio de tu hogar.

A continuación encontrará una guía sobre el tipo de tecnología que necesita para completar su sistema de cine en casa. Pero también hemos reunido lo mejor del grupo y sugerido los productos que debería tener en cuenta en nuestra guía sobre el mejor sistema de cine en casa.

1. Elegir un proyector

Un proyector es, con diferencia, la mejor manera de obtener imágenes de más de 50 pulgadas

El proyector es la parte más importante de un cine en casa, ya que es lo que te ayuda a ir más allá del tamaño de un televisor y crear una imagen de hasta 150 pulgadas de diámetro.

Aparte de un par de opciones Ultra HD 4K muy caras, dominan los modelos Full HD, que empiezan en torno a los 600 £ / 600 $ / 900 AU$.

Los aficionados al cine que planeen verlo sólo en un apagón no tienen que preocuparse mucho por el brillo, pero para los aficionados al deporte el saque inicial a la hora de comer significa buscar un proyector que ofrezca al menos 2.000 ANSI Lumens de brillo.

Sin embargo, asegúrese de comprar un modelo centrado en el cine en casa, en lugar de uno pensado para presentaciones de empresa. La clave está en la parte trasera: si hay un montón de entradas y salidas VGA, audio y vídeo compuesto, evítalo; lo único que buscas es un par de entradas HDMI.

Ten en cuenta que los proyectores con especificaciones 3D casi siempre requieren la compra adicional de un transmisor y gafas 3D.

Fíjate también en las especificaciones de zoom y desplazamiento de la lente. El mayor problema de un proyector es conseguir una imagen totalmente recta dentro de los límites de una pantalla de proyección, pero esto se puede superar fácilmente si eliges un producto con un zoom óptico decente (1,5x probablemente bastará) y desplazamiento de lente vertical y horizontal.

2. Elige un televisor

Un televisor inteligente es práctico si quieres ver películas en streaming

¿Quieres Ultra HD 4K? ¿O Full HD? ¿Direct LED o Edge LED? ¿Tal vez incluso un OLED?

Es probable que en realidad busques el televisor con la mejor relación calidad-precio posible, combinando el precio más bajo que puedas encontrar con la pantalla más grande disponible.

Hace unos años, esto habría dado un resultado muy variable, pero desde que la tecnología de plasma ha desaparecido de escena y los televisores LCD retroiluminados por LED (por llamarlos de alguna manera) han mejorado significativamente, cada vez es más difícil dar un mal paso cuando se busca una pieza central para el cine en casa.

Aunque la tecnología de los paneles ya está muy asentada (a no ser que te decantes por un televisor OLED de los caros), busca un panel de 200 Hz para obtener las mejores imágenes sin desenfoque, teniendo cuidado de ignorar las cifras similares a 2.000 Hz a las que ha llegado el «marketing creativo».

Profundiza en la hoja de especificaciones.

Igual de importante es el acceso a aplicaciones como Netflix, Amazon Instant y BBC iPlayer, que te proporcionarán las películas y la televisión que quieras ver en la gran pantalla.

3. Elige los mejores componentes

Un receptor AV es una compra esencial si opta por altavoces independientes.

Una pantalla de proyector no es imprescindible, pero multiplicará por diez la calidad de las imágenes, ya que están fabricadas con un material reflectante que mejora el brillo, el color y el detalle de la imagen. Las pantallas motorizadas pueden ser caras, pero añaden un tentador toque de distinción.

Aunque la mayoría de los propietarios de sistemas de cine en casa no pueden resistirse a conectar una consola de juegos y/o un decodificador de TV digital a su proyector, un reproductor de Blu-ray sigue siendo un elemento básico del cine en casa. Si quieres mejorar el número de aplicaciones de tu televisor inteligente o proyector (muchos proyectores incorporan sistemas operativos antiguos sin compatibilidad con aplicaciones actualizadas), puede que también merezca la pena adquirir un Apple TV, un Chromecast, un Roku o un Fire Stick.

Sea cual sea la fuente de vídeo que utilices, el cine en casa tiene que ver en un 50% con el sonido, y solo un sistema de sonido envolvente 5.1, 7.1 o 9.1 ayudará a recrear la experiencia del multicine.

Una opción sencilla y completa es un sistema de cine en casa Blu-ray de Sony, Samsung, Panasonic o LG. Quienes deseen adquirir altavoces individuales de marcas de cine en casa de prestigio necesitarán un receptor AV, todos ellos con conmutación HDMI.

Algunos incluso incluyen transmisión de música por Bluetooth para teléfonos y aplicaciones para optimizar la calidad del sonido.

4. Elección y colocación de equipo de audio

La ubicación de los altavoces y los niveles de volumen son muy importantes.

Una barra de sonido o unos altavoces estéreo no son cine en casa, independientemente de lo que digan los fabricantes sobre «sonido envolvente virtual». Para una absorción total, sólo basta con una configuración de sonido envolvente de cinco/siete/nueve altavoces satélite y un subwoofer.

Coloca el altavoz central debajo (pero lo más cerca posible) de la pantalla del televisor o proyector, ya que es de ahí de donde proceden los diálogos. A continuación, coloca los altavoces frontales izquierdo y derecho a ambos lados del televisor o la pantalla, quizá en una esquina de la habitación.

Los altavoces traseros se colocan detrás, justo enfrente de los frontales, y completan una configuración 5.1. Una configuración 7.1 añade altavoces laterales, mientras que un sistema de 9.1 canales añade altavoces frontales en altura.

El subwoofer puede ir en cualquier parte de la habitación, si el cableado lo permite.

A continuación se ajusta la posición de visualización (el «punto dulce»), lo que suele hacerse mediante tonos de prueba a través de una aplicación de configuración o un micrófono. El objetivo es equilibrar los niveles de volumen para conseguir el máximo realismo.

5. Conexión entre todos

Los cables HDMI 2.0 son aptos para 4K.

Sin duda, el cable clave del cine en casa es el HDMI, que transmite sin esfuerzo una señal totalmente digital entre equipos audiovisuales.

En una configuración típica de cine en casa, un cable HDMI llevará el sonido y el vídeo de un reproductor Blu-ray y una consola de juegos a un amplificador AV, que actúa como dispositivo de conmutación enviando todo a un proyector o televisor de pantalla plana, de nuevo a través de HDMI.

Los cables analógicos de vídeo por componentes pueden utilizarse para transmitir vídeo de alta definición, aunque la industria los ha abandonado en los últimos años, por lo que ahora sólo se aplican a los equipos antiguos. Si estás pensando en adoptar 4K, asegúrate de que los cables HDMI que compres sean compatibles con el estándar HDMI 2.0 (si no con el más reciente HDMI 2.1).

Sin embargo, no caigas en la tentación de comprar cables HDMI mejorados o chapados en oro por dinero extra; la única razón para pagar más de unos pocos shekels es si buscas un cable especialmente largo de más de unos pocos metros.

HDMI 2.1: ¿qué significa la nueva norma del cable para su televisor?

6. Agrega un toque final

Una bombilla inteligente es una forma sencilla de añadir iluminación por control remoto.

Tal vez quiera pensar en algún tipo de domótica básica, que suele ser la guinda del pastel en un cine en casa. Por suerte, hay muchos productos disponibles en el mercado que pueden añadir un poco de chispa a tu sala de proyección.

Quizá el más útil sea el mando a distancia universal de marcas como Logitech, Nevo y One For All, que se puede programar para controlar todo el equipo por escenarios. Por ejemplo, si se pulsa el botón «película», el proyector, el reproductor de Blu-ray y el amplificador se encenderán en modos predefinidos, mientras que si se pulsa «juegos» se activará la Xbox o la PlayStation.

Incluso puedes programar estos mandos a distancia para regular la intensidad de la luz si tienes interruptores IR de Lutron o Varilight. También puedes optar por una bombilla inteligente controlada por aplicación de Philips Hue, WeMo u Oort.