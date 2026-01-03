El nuevo proyector portátil Freestyle+ de Samsung casi duplica el brillo y mejora la calidad de la imagen en cualquier superficie

Samsung presenta el proyector portátil The Freestyle+.

Sigue siendo 1080p con una flexibilidad de ángulo de 180 grados.

Las mejoras incluyen casi el doble de brillo que el modelo anterior y calibración automática de la pared.

Samsung ha presentado la tercera generación de su popular proyector portátil, el Freestyle. El nuevo modelo se llama The Freestyle+ y, tras haber utilizado la generación anterior, The Freestyle 2, así como otros competidores económicos recientes, como el Xgimi MoGo 4, creo que ofrece las mejoras adecuadas, aunque hay un par de mejoras que me gustaría ver y que no parecen estar incluidas.

El principal argumento de Samsung con el proyector Freestyle+ es que se verá mejor, lo cual siempre es una ventaja, sin doble sentido, gracias a una combinación de ajustes de imagen inteligentes y a que es más brillante.

Samsung afirma que el nuevo modelo ofrece 430 lúmenes ISO, casi el doble que los 230 lúmenes ISO del modelo anterior, lo cual es una gran noticia, ya que el brillo mediocre es uno de los problemas de su predecesor (aunque sigue ocupando un lugar destacado entre nuestros mejores proyectores portátiles).

Esto significa que las imágenes tendrán colores más vivos y serán, en general, más visibles en habitaciones donde la luz no sea muy tenue, lo que lo hace más útil y flexible.

No sé por qué la pareja tiene dos en estas imágenes, estoy seguro de que con uno solo es suficiente (Image credit: Samsung)

Pero Samsung también está añadiendo otras funciones automáticas útiles para mejorar la imagen. Además de la corrección trapezoidal automática y el enfoque automático, ahora hay una función de calibración automática de la pared, lo que significa que el proyector «analiza el color o el patrón de la superficie de proyección y minimiza las distracciones visuales para una visión clara», según Samsung.

Esto también debería ayudar a mejorar la claridad de las imágenes y la precisión del color si la pared es de color blanco roto o claro (no estoy seguro de que sirva de ayuda si la pared es de color azul marino oscuro, por supuesto).

También hay una función de ajuste de pantalla, que parece útil si se utiliza una pantalla de proyección: Samsung afirma que "ajusta automáticamente la imagen para que se adapte al área de la pantalla cuando se utiliza con un accesorio de pantalla de proyección compatible".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Es suficiente esta mejora?

Aparte de los cambios mencionados, las mejoras en The Freestyle+ parecen ser mínimas. Incluye una nueva versión del software de Smart TV de Samsung, que sigue estando repleto de opciones de aplicaciones de streaming, y ahora incluye el asistente de voz Bixby con tecnología de inteligencia artificial para «permitir una interacción más natural y conversacional con el contenido en pantalla».

Samsung no ha destacado otros elementos que se han modificado, aunque es evidente que es posible que haya más novedades de las que se han revelado hasta ahora. Veré el proyector en el CES 2026, así que podré descubrir todos los secretos (si los hay).

En particular, esperaba ver mejoras en el sonido integrado. Samsung solo ha mencionado que el Freestyle+ incluye «sonido de 360 grados», igual que el modelo anterior, pero el Xgimi MoGo 4 me ha impresionado recientemente por la profundidad y la potencia de su sonido, así que espero que haya una mejora en este aspecto.

También estamos viendo más proyectores portátiles, de nuevo, incluido el MoGo 4, con baterías integradas. Samsung siempre ha ofrecido una opción de batería adicional para la gama Freestyle, pero la competencia está rebajando su precio con baterías integradas, sin exigir que pagues más por una verdadera portabilidad.

En cuanto al precio, aún no se sabe nada, aunque el modelo anterior se lanzó a 799 dólares/649 libras esterlinas. Tampoco hay fecha de lanzamiento, aunque los nuevos productos audiovisuales de Samsung suelen salir al mercado entre febrero y abril. Es posible que sepamos más sobre ambos aspectos en el CES.

TechRadar cubrirá ampliamente la CES de este año y te informará de todas las grandes novedades a medida que se produzcan. Visita nuestra página de noticias sobre la CES 2026 para conocer las últimas novedades y nuestras opiniones prácticas sobre todo tipo de productos, desde televisores inalámbricos y pantallas plegables hasta nuevos teléfonos, computadoras portátiles, dispositivos domésticos inteligentes y lo último en inteligencia artificial.

¡Y no olvides seguirnos en TikTok y WhatsApp para estar al tanto de las últimas novedades de la CES!