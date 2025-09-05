Este nuevo proyector láser 4K es tan brillante que realmente podría reemplazar a un televisor, y es compatible con Dolby Vision y HDR10+
Proyectores excepcionalmente brillantes con Netflix nativo y buena compatibilidad con HDR.
- Los proyectores de la serie Xgimi Horizon 20 tienen hasta 5700 lúmenes ISO de brillo.
- Netflix nativo más Dolby Vision, HDR10+ y modo Filmmaker.
- Baja latencia y frecuencia de actualización variable para gamers.
¡Atención! Sobre todo si estabas en busca de un nuevo proyector, pues Xgimi lanzó su nueva "gama de proyectores domésticos más avanzados hasta ahora", se trata de la serie Horizon 20, pero eso no es todo, también llega el proyector comercial Titan.
La serie Horizon 20 es la más brillante de Xgimi hasta la fecha, con la impresionante luminosidad de 5700 lúmenes ISO en el modelo insignia Horizon 20 Max gracias a su lente X-Master Red Ring y su arquitectura de triple láser RGB.
El Titan, destinado a profesionales, es solo ligeramente menos brillante, con unos impresionantes 5000 lúmenes gracias a su motor de doble láser. Eso es el doble de brillante que nuestro mejor proyector actual, el Epson Pro Cinema LS12000.
Proyectores XGIMI Horizon Serie 20: características principales y disponibilidad
Hay tres modelos en la serie Horizon 20: Horizon 20, Horizon 20 Pro y Horizon 20 Max.
Los tres modelos ofrecen Dolby Vision, HDR10+, modo Filmmaker, IMAX Enhanced y desplazamiento de lente con zoom óptico. También incorporan compatibilidad nativa con Netflix, modos de juego de baja latencia con un retraso declarado de 1 ms, una frecuencia de actualización de hasta 240 Hz e incluso compatibilidad con frecuencia de actualización variable, además de un nuevo menú de ajuste profesional.
Los proyectores de Xgimi nos han impresionado mucho: en nuestra reciente reseña del XGIMI Horizon Ultra lo calificamos como un «impresionante 4K» con «una calidad de imagen asombrosa, una gran conectividad y una potente adaptación inteligente de la imagen». Por eso tenemos grandes expectativas para la nueva gama Horizon 20.
Aún no se han anunciado las especificaciones completas ni los precios, pero los tres modelos y el Titan se podrán reservar en Estados Unidos y Reino Unido a partir del 5 de septiembre. Los envíos comenzarán en octubre de 2025.
