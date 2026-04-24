Ya está disponible un nuevo proyector 4K con el "primer sistema óptico 3 en 1 del mundo", y es capaz de recordar la configuración de tus paredes
El nuevo proyector 4K de JMGO es excepcionalmente brillante y está diseñado para paredes irregulares
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- El JMGO N3 Ultimate ya está disponible para su compra, con un precio de lanzamiento de 2.399 dólares (aproximadamente 1.777 libras esterlinas / 3.354 dólares australianos)
- 4K, Dolby Vision HDR y hasta 5.800 lúmenes ISO
- Sistema de triple láser con énfasis en el ajuste óptico
El nuevo proyector 4K de JMGO incorpora lo que la marca describe como el «primer» sistema óptico integrado 3 en 1 del mundo. El N3 Ultimate combina el desplazamiento de lente en cuatro direcciones, un zoom óptico de amplio rango y un cardán inteligente en un único sistema que promete un mejor rendimiento visual incluso cuando la ubicación del proyector no es perfecta.
El N3 Ultimate también es brillante, con una potencia de hasta 5800 lúmenes ISO. Eso es excepcionalmente brillante, y más del doble del brillo de nuestro proyector de cine en casa favorito actual, el Epson Pro Cinema LS9000.
Como ya es habitual en la marca, hay un gran descuento para los primeros compradores. El precio completo es de 2.999 dólares (unos 2.222 libras esterlinas / 4.192 dólares australianos), pero hasta el 13 de mayo de 2026 tiene un descuento de 2.399 dólares (unos 1.777 libras esterlinas / 3.354 dólares australianos).El artículo continúa a continuación.
JMGO N3 Ultimate: características principales
«Casi todos los proyectores acaban colocándose descentrados» en el uso diario, afirma JMGO, y por ello el N3 Ultimate se ha diseñado para dar prioridad al ajuste óptico en lugar de a la corrección trapezoidal digital, con el fin de ofrecer la mayor resolución y el mayor brillo posibles.
El N3 Ultimate también cuenta con una función de memoria que permite recuperar diferentes configuraciones para distintas paredes: el tamaño de pantalla preferido, los ajustes de optimización de imagen y la aplicación adecuada. El cambio se realiza con un solo clic.
El proyector funciona con el láser triple MALC 5.0 de JMGO, que tiene una potencia de 5800 lúmenes ISO, una precisión de color delta-E de solo 0,7 (lo que significa que es esencialmente perfecto para el ojo humano) y una cobertura del 110 % de la gama de colores BT.2020. Cuenta con resolución 4K, Dolby Vision HDR, y el proyector también es compatible con Dolby Audio.
Para los gamers y los fanáticos de los deportes, cuenta con una baja latencia de 1 ms y una frecuencia de actualización de hasta 240 Hz con soporte para frecuencia de actualización variable.
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Son unas especificaciones impresionantes, pero el N3 Ultimate se enfrenta a rivales muy fuertes, entre ellos nuestra actual elección económica de los mejores proyectores, el BenQ GP520. Este también ofrece 4K y, aunque tiene aproximadamente la mitad del brillo del N3 Ultimate, su precio es menos de la mitad.
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