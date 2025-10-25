El nuevo proyector 4K de Optoma ofrece gran brillo y colores vibrantes, pero también incluye el modo Filmmaker para una experiencia de cine más realista

Optoma UHZ58LV sale al mercado por 2299 $ / 1999 £

3000 lúmenes y cobertura de color DCI-P3 del 95 %

HDR10+ y mejora de imagen

¿Quieres llevar tu experiencia de cine en casa al siguiente nivel? De ser así, deberías echarle un vistazo al nuevo DLP 4K de Optoma, pues promete "imágenes impresionantes y una precisión de color sin igual".

El nuevo proyector UHZ58LV es un modelo 4K UHD de doble láser que ofrece 3000 lúmenes de brillo máximo con HDR10+ y la mejora de imagen PureEngine Ultra de la empresa.

El proyector ofrece una cobertura de color DCI-P3 del 95 % e incluye los modos Filmmaker e ISF día/noche para adaptarse a sus preferencias personales.

Una gran ventaja de la fuente de luz láser dual es que ofrece una larga vida útil: en este caso, 30 000 horas.

Optoma UHZ58LV: características principales y precio

El sistema PureEngine está diseñado para mejorar la salida de color, el contraste y el detalle de la imagen, lo que, según Optoma, proporciona una reproducción del color realista con una precisión excelente. Esto se complementa con el procesamiento PureMotion para eliminar las vibraciones.

Las especificaciones son impresionantes incluso entre los mejores proyectores: tamaños de pantalla de 20 a 320 pulgadas, relación de contraste de 3 000 000:1 y buena conectividad.

Hay tres entradas HDMI, incluida una con eARC y otra con HDMI 2.1; controles de activación RJ45, RS232 y 12 V; y salidas de alimentación USB, sincronización 3D, audio de 3,5 mm y S/PDIF. El proyector también cuenta con Dolby Atmos passthrough y está certificado para WiSA SoundSend para la salida a altavoces inalámbricos WiSA, lo que sin duda podría facilitar la instalación.

Los jugadores están bien atendidos, con el modo automático de baja latencia y 240 Hz a una resolución de 1080p con un retraso de entrada de 8,5 ms.

El Optoma UHZ58LV estará disponible a partir de este mes, octubre de 2025, y hemos visto precios de 2299 dólares en Estados Unidos y 1999 libras en Reino Unido. Eso equivale aproximadamente a 3531 dólares australianos.

