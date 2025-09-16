Los nuevos proyectores de Epson con Google TV son los primeros en incorporar Sound by Bose

Epson ha anunciado cinco nuevos proyectores Lifestudio

La gama económica incluye cuatro proyectores portátiles y uno de alcance ultracorto

Todos los modelos cuentan con Google TV para streaming y altavoces integrados Sound by Bose

¿Estás listo para experimentar el "cine en casa" como nunca antes? Esperamos que tu respuesta haya sido sí, pues Epson ha estado trabajando en su nueva línea de proyectores portátiles.

Ese esfuerzo ha dado como resultado cinco nuevos modelos Lifestudio, que van desde un proyector compacto 4K de alcance ultracorto hasta un proyector Full HD de 679 dólares.

La gran novedad es la colaboración de Epson con el fabricante de altavoces y audífonos Bose para crear los primeros proyectores con Sound by Bose. Además de convertir los nuevos proyectores en una solución integral de cine en casa, contarán con cuatro modos «ajustados con Sound by Bose» (Cine, Diálogo, Música, Estándar) para adaptar la salida de sonido a una amplia gama de contenidos.

Cada nuevo proyector de la gama Lifestudio cuenta además con Google TV, una plataforma de televisión inteligente que se está incorporando cada vez más a los mejores proyectores, integrada para la transmisión en streaming.

Otra novedad de la gama Lifestudio es la aplicación Epson Projection Studio para dispositivos Android e iOS. Esta aplicación permite a los espectadores controlar las funciones del proyector, ajustar la configuración y el volumen, y también permite que varios usuarios contribuyan fácilmente a las presentaciones de diapositivas para fiestas y otros eventos.

La configuración de cada proyector Lifestudio se simplifica con la configuración automática EpiqSense 2.0, que ajusta automáticamente el enfoque y la alineación de la imagen, junto con el balance de color cuando se proyecta en superficies que no sean una pantalla o pared blanca.

Proyector Lifestudio Grand Ultra Short Throw

La joya de la corona de la línea Lifestudio de Epson es el proyector Lifestudio Grand Ultra Short Throw (2499,99 dólares). Este modelo 4K ofrece un gran brillo por su precio, con una luminosidad nominal de 3600 lúmenes en blanco y color. El Lifestudio Grand puede proyectar una imagen de 120 pulgadas desde una distancia de 15,2 pulgadas de la pared, y cuenta con compatibilidad con HDR10 y juegos a 120 Hz con una resolución de 1080p.

Proyector portátil Lifestudio Flex Plus

El nuevo proyector portátil más avanzado de Epson es el Lifestudio Flex Plus (999,99 dólares). Este modelo 4K proyecta imágenes con un brillo de 1000 lúmenes y cuenta con ALLM (modo automático de baja latencia) para juegos. También tiene un soporte giratorio e inclinable, iluminación ambiental integrada y un puerto USB-C para alimentar el proyector desde un cargador portátil.

Otros modelos de la gama portátil de Epson son el Lifestudio Flex (849,99 dólares), un proyector portátil Full HD con 700 lúmenes de brillo y la misma base giratoria que el Flex Plus. El Lifestudio Pop Plus (849,99 dólares) y el Lifestudio Pop (799,99 dólares) son modelos 4K y Full HD, respectivamente, ambos con 700 lúmenes de brillo.

Los proyectores Epson Lifestudio ya están disponibles en Epson.com y en tiendas seleccionadas. También hay disponible una gama de accesorios, que incluye soportes de suelo ajustables y micrófonos inalámbricos para karaoke.

Lifestudio es grandioso

El Lifestudio Grand de Epson ofrece un brillo impresionante para su precio y es el primer proyector UST con sonido Bose. (Image credit: Epson)

Epson no es nueva en el mundo de los proyectores portátiles: la compañía lanzó su EpiqVision Flex en 2023 y le siguió el EpiqVision Mini EF22 en 2024. Ambos modelos ofrecieron a los usuarios que buscaban un proyector portátil compacto de menos de $1,000 dólares una opción confiable en resolución Full HD, con funciones de streaming y bocinas integradas.

Pero la empresa realmente ha dado un gran salto con su nueva línea Lifestudio, que añade opciones en 4K, junto con Google TV integrado (¡con Netflix!) en todos los modelos para streaming.

Un proyector de $1,000 dólares con resolución 4K no es algo común de ver, salvo por el LG CineBeam Q, un proyector láser con mucho estilo y funciones, pero con poca potencia de brillo, especificado en 500 lúmenes ANSI. El nuevo Epson Lifestudio Flex Plus, aunque con un precio similar al de LG, duplica el brillo a 1,000 lúmenes. Con Google TV integrado, también será una excelente opción para streaming.

El rendimiento en videojuegos fue un área que identificamos como deficiente en nuestra reseña del EpiqVision Mini EF22, pero el Lifestudio Flex Plus, con su función ALLM, debería mejorar en ese aspecto. Las bocinas integradas del EF22 también resultaron limitadas, y se espera que la incorporación de tecnología de sonido de Bose en la nueva línea Lifestudio tenga un efecto transformador en la calidad de audio.

Aun cuando el Lifestudio Flex Plus resulta muy atractivo, el proyector que genera más expectativa es el Lifestudio Grand Ultra Short Throw. Este modelo 4K tiene un precio muy por debajo de gran parte de su competencia UST, ofreciendo resolución 4K y un brillo impresionante de 3,600 lúmenes.

Con ese precio, el Lifestudio Grand será una alternativa más accesible al Epson LS800, considerado la mejor opción para deportes en nuestra guía de proyectores ultra short throw. Un modelo versátil que, sin embargo, se ve limitado por su plataforma Android TV desactualizada y Wi-Fi 5 para streaming.