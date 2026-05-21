Parece que Google TV podría incorporar controles con puntero al estilo de la Wii, igual que el Magic Remote de mi televisor LG, que nos vuelve locos a mis hijos y a mí

"Es el momento de empezar a pensar en la entrada táctil" para Google TV, afirma Google

Actualmente, ningún fabricante de Google TV utiliza mandos a distancia táctiles

Las funciones de Gemini AI parecen ser el motivo de este impulso

Creo que hay dos tipos de usuarios de televisores en el mundo: los que odian el Magic Remote de LG y los que nunca lo han usado. Yo estoy en el primer grupo, así que me ha dejado perplejo el último anuncio de Google: parece que algo muy parecido va a llegar a Google TV.

Si no estás familiarizado con el Magic Remote, utiliza un control de movimiento al estilo de la Wii con una precisión similar, por lo que intentar apuntar a cualquier cosa puede resultar frustrante: el cursor se desvía con el más mínimo movimiento, convirtiendo el cambio de canal en algo que se siente como una partida de Wii Tennis. Es un intento de resolver el desafío constante de controlar un televisor inteligente a distancia, y no creo que sea exitoso: el televisor de mis hijos tiene un Magic Remote y tanto ellos como yo lo odiamos.

Pero Google parece no estar de acuerdo. «Ahora es el momento de empezar a pensar en la entrada por puntero», dijo el ingeniero de relaciones con desarrolladores de Google TV, Paul Lammertsma, a los creadores de aplicaciones en Google I/O esta semana (vía FlatpanelsHD)

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(Image credit: Google)

¿Para qué sirve un control remoto con puntero?

Por lo que yo sé, el único fabricante de televisores convencional que utiliza mandos a distancia con puntero es LG, y LG no utiliza Google TV. Entonces, ¿qué está pasando?

Al parecer, todo gira en torno a Gemini y a televisores cada vez más repletos de funciones. Como explicó Lammertsma: «La experiencia televisiva que conocíamos está cambiando. Gemini está transformando la forma en que descubrimos y reproducimos contenido mediante la voz, pero la forma en que usamos el mando a distancia también está evolucionando. Los controles remotos con puntero llevan la entrada controlada por movimiento a la pantalla grande, lo que permite una navegación más rápida del usuario por la página de inicio de Google TV y dentro de las aplicaciones con gran cantidad de contenido».

Parece poco probable que LG vaya a abandonar su propia plataforma webOS en favor de Google TV, por lo que el hecho de que Google fomente la adopción de controles remotos con puntero en las aplicaciones sugiere claramente que Google o uno de sus socios está desarrollando controles remotos con puntero para los televisores Google TV. No está claro si la compatibilidad será retroactiva o se limitará únicamente a los nuevos modelos de televisores.

Fabricar controles remotos para televisores es difícil, lo sé: algunos son demasiado complicados y otros, demasiado simples. Espero que Google haya resuelto los problemas de desviación y precisión que afectan a los controles remotos de mano y que el movimiento se vea como en la animación de arriba, y no como el control remoto de la habitación de mis hijos que nos vuelve locos a todos.

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