Google TV recibe una actualización gratuita que limpia la pantalla de inicio, pero oculta algunas funciones clave. Aquí te explicamos dónde encontrarlas

El rediseño más significativo de Google TV desde su lanzamiento.

Un diseño más sencillo y despejado con funciones de inteligencia artificial incorporadas.

Parece ser una prueba limitada más que un gran lanzamiento.

¿Recuerdas cuándo llegó oficialmente Google TV? Parece que fue ayer, sin embargo, su lanzamiento fue en 2020, aunque entendemos que no lo recuerdes, pues en este tiempo ha tenido muy pocos cambios.

Pero ahora está apareciendo una actualización más significativa en los televisores de algunas personas y, según 9to5Google, las cosas parecen bastante diferentes.

Lo primero que se nota es que todos los botones de navegación se encuentran ahora en la esquina superior izquierda de la pantalla y hay menos pestañas que antes: «Para ti» ahora es «Inicio» y aparece junto a las pestañas «En vivo» y «Aplicaciones».

El botón de selección de perfil se encuentra en el extremo izquierdo y hay un nuevo botón a la derecha de las pestañas para acceder rápidamente a la configuración del salvapantallas. Se accede a la lista de seguimiento y a la biblioteca a través del botón de perfil, al igual que a Tus servicios y a tus preferencias de contenido. Anteriormente, estos dos elementos se encontraban en Configuración > Cuentas y perfiles.

¿Qué otras novedades presenta la interfaz actualizada de Google TV?

El menú de configuración ya no aparece en la página de inicio y, por ahora, no sabemos dónde aparecerá. Ahí es también donde se encontraban las funciones de Google Home, por lo que es bastante importante.

Parece que se trata de un trabajo en curso, ya que no está apareciendo de forma generalizada: parece que Google se encuentra en una fase inicial de pruebas con unos pocos usuarios seleccionados, en lugar de iniciar un lanzamiento generalizado.

Sabemos que hay más por venir: Google también va a incorporar a la plataforma su centro doméstico Ambient Display y su IA Gemini: como informamos en enero, va a recibir una «fuerte inyección» de inteligencia artificial, funciones mejoradas para la galería de fotos y mejores recomendaciones.

Una de las interesantes funciones de Google TV que está por llegar es la detección de presencia, y ya está disponible el primer televisor que la admite: el QM9K de TCL es el primer Google TV con Gemini, y sus sensores pueden activar el televisor cuando alguien entra en la habitación para mostrarle ilustraciones, Google Fotos e imágenes de IA creadas por Gemini.