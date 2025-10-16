El primer canal de televisión de Spotify llegará en exclusiva a los televisores Samsung, y el acceso será totalmente gratuito

Spotify se ha asociado con Samsung para lanzar un canal gratuito exclusivo en Samsung TV Plus, solo unos días después de anunciar su gran alianza con Netflix.

El nuevo canal Samsung TV Plus transmitirá en bucle las 24 horas del día episodios de podcasts de vídeo de la red de podcasts The Ringer.

Ya está disponible en los televisores Samsung con Samsung TV Plus.

¿Un canal de televisión de Spotify gratuito? Así como lo lees, la popular plataforma de música en streaming anunció una colaboración con Samsung TV Plus.

Aunque deben de saber que no transmitirá vídeos musicales, sino que se centrará en los podcasts de vídeo.

La noticia llega poco después de otro nuevo acuerdo de Spotify por el que una selección de podcasts de vídeo llegará a Netflix en 2026.

En el caso de los televisores Samsung, Spotify llevará uno de sus podcasts más populares a la pantalla grande. The Ringer, de Bill Simmons, una red de podcasts sobre deportes, entretenimiento y cultura pop, llegará en exclusiva a los televisores inteligentes Samsung compatibles con Samsung TV Plus, y su acceso será totalmente gratuito.

Al abrir el nuevo canal FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) de Spotify, se podrán ver los podcasts de vídeo de The Ringer en un bucle de transmisión de 24 horas con más de 50 de los programas más populares del podcast.

Entre ellos se incluyen The Rewatchables, un programa que analiza clásicos del cine; Higher Learning with Van Lathan and Rachel Lindsay, que destaca las noticias de la cultura pop; y House of R, un programa que se adentra en algunos de los universos ficticios más emblemáticos, desde Star Wars hasta Game of Thrones. Dicho esto, no todos los programas de The Ringer, como The Bill Simmons Podcast, están disponibles todavía para su transmisión en Samsung TV Plus.

El nuevo canal de televisión gratuito de Spotify está disponible en los televisores Samsung que cuentan con la aplicación Samsung TV Plus. (Image credit: Future)

Spotify, uno de los mejores servicios de streaming musical, ha tenido un 2025 bastante monumental, desde el lanzamiento de su herramienta de mezcla de audio rival de Apple Music hasta el tan esperado Spotify Lossless. Ahora añade los canales FAST a la lista, y Samsung ha expresado su entusiasmo:

"The Ringer aporta un arsenal de talento y algunas de las voces más dinámicas y que más influyen en la cultura a Samsung TV Plus, donde seguimos redefiniendo lo que puede ser la televisión, abriendo una dimensión completamente nueva de entretenimiento para que el público la explore", afirma el vicepresidente senior y director global de Samsung TV Plus, Salek Brodsky.

Como se ha mencionado, Samsung no es la única asociación exclusiva que ha conseguido Spotify, ya que el gigante de la música también colaborará estrechamente con Netflix en 2026 para llevar los podcasts de vídeo a uno de los mejores servicios de streaming, que también incluye programas de The Ringer y podcasts de Spotify Studios.

Estas dos colaboraciones abren una nueva vía para que Spotify siga apostando por el formato de podcast de vídeo, cada vez más popular. Sin embargo, si Spotify lanzara su propio canal de música las 24 horas junto a otros como Vevo, podría curar la herida tras la reciente decisión de MTV de retirarse de las ondas. Yo digo que recuperemos los días épicos de los canales de música.

