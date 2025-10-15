El plan Premium Family de Spotify acaba de recibir una importante mejora para los papás, y también podría guardar su Spotify Wrapped

Spotify está ampliando las cuentas gestionadas para su plan Premium Family tras una exitosa prueba piloto.

Los administradores de las cuentas de los padres o tutores podrán habilitar controles para los oyentes más jóvenes, incluyendo filtros de contenido explícito y restricciones específicas para determinadas canciones.

También añade una capa adicional de protección a los resultados individuales de Spotify Wrapped.

¿Tienes un plan Premium Family de Spotify? De ser así, debes de saber que hay cambios en tu plan, los cuales incluyen una ampliación en las cuentas gestionadas (las cuentas Premium del servicio de streaming musical para oyentes más jóvenes) a siete nuevas ubicaciones, entre las que se incluyen Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

Las cuentas administradas se lanzaron en tres regiones el año pasado y posteriormente se ampliaron a siete más. Tras el éxito de la prueba piloto, Spotify las está llevando ahora a otros siete nuevos territorios: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Alemania, Francia y Países Bajos.

Aunque las cuentas administradas solo forman parte del ecosistema de suscripciones de Spotify desde hace un año, se han convertido en una función muy solicitada, de ahí la decisión de la empresa de ampliarlas.

(Image credit: Spotify)

Uno de los objetivos de Spotify es ofrecer a los oyentes menores de 13 años un espacio para explorar sus propios gustos musicales y escuchar a sus artistas favoritos con controles parentales. También pueden aprovechar otras funciones populares, como la creación de listas de reproducción, Daylist y la renovada Discover Weekly, al igual que cualquier suscriptor estándar de Spotify. Sin embargo, las funciones interactivas tendrán algunas restricciones. Por ejemplo, Spotify Messages tiene un límite de edad.

La ampliación de las cuentas gestionadas añade una capa de seguridad para los padres y tutores que gestionan el plan Premium Family. Pueden activar un filtro de contenido explícito, restringir la reproducción de artistas y canciones específicos, y ocultar los videos y los videos cortos de Canvas que aparecen con las canciones.

Todo suena muy bien, ¿verdad? Pero si me preguntas, esto ni siquiera es lo mejor.

Protección para tus resultados de Spotify Wrapped

Como Spotify declaró en su anuncio, "cada cuenta administrada tiene su propia experiencia", lo que significa que se acabaron los días en los que temías que tus hijos se apropiaran de tus resultados de Spotify Wrapped. También significa que las recomendaciones musicales de los oyentes más jóvenes no se mezclarán con las del administrador de la cuenta, lo que mantendrá ambos gustos separados y dará lugar a lecturas más precisas de Spotify Wrapped.

La empresa concluyó su anuncio reiterando su enfoque en promover y mantener la individualidad dentro de los planes Premium Family, afirmando:

"En Spotify, queremos ofrecer a padres e hijos la posibilidad de explorar la música juntos, desde presentar a los niños las mismas canciones que te gustaban a su edad hasta ayudarles a descubrir sus propios gustos. Cada niño es diferente y el viaje de cada familia es único, por lo que hemos ido evolucionando nuestras herramientas para ayudar a los cuidadores a compartir música de la forma que les resulte más adecuada".

