Samsung TV Plus estrena el canal oficial de Mark Rober en México

¡Atención! El universo de Mark Rober en la televisión llega a México de forma gratuita gracias a Samsung TV Plus.

El exingeniero mecánico de la NASA y uno de los creadores de contenido científico más importantes del mundo acaba de estrenar un canal exclusivo en Samsung TV Plus, con programación doblada al español disponible las 24 horas del día.

Conocido por convertir conceptos de ingeniería y ciencia en experiencias divertidas y sorprendentes, Mark Rober ha reunido una audiencia global de más de 79 millones de seguidores gracias a videos que combinan experimentos, creatividad y entretenimiento para todas las edades. Ahora, este contenido llega por primera vez al público mexicano en un canal dedicado.

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Este lanzamiento responde a una tendencia creciente en la industria del entretenimiento: los creadores digitales ya no solo están presentes en las redes sociales, sino que ahora también ocupan un espacio en la televisión conectada, ampliando su alcance y ofreciendo nuevas formas de consumir contenido.

"El éxito de Mark Rober demuestra que aprender y divertirse pueden ir de la mano. Estamos muy contentos de traer este contenido a Samsung TV Plus y permitir que millones de mexicanos disfruten de sus programas en la pantalla más grande del hogar, con una experiencia aún más cómoda para toda la familia", comentó Felipe Gagliardi, director de Desarrollo de Negocios de Samsung TV Plus para Latinoamérica.

El nuevo canal refuerza la estrategia de Samsung TV Plus de ampliar su catálogo con contenidos que responden a la evolución de los hábitos de consumo y combinan entretenimiento, información y creatividad en una experiencia gratuita y accesible.

Ya disponible en tu televisor Samsung, sin necesidad de suscripción

Samsung TV Plus está disponible en las Smart TVs Samsung compatibles*, sin necesidad de suscripción ni registro. Solo tienes que conectar la televisión a Internet para acceder a más de 160 canales en vivo, además de un amplio catálogo de contenido a la carta.