Los smartphones llevan años optimizados para fotos… pero el internet es video. Honor parece ser el primero en darse cuenta

La historia de la tecnología suele avanzar con una mezcla curiosa de innovación y costumbre. A veces el hardware evoluciona más rápido que la narrativa que lo rodea. Algo así ha pasado con las cámaras de los smartphones. Durante más de una década, los fabricantes han construido su discurso alrededor de la fotografía móvil, pero el comportamiento real de los usuarios —y del internet mismo— apunta hacia otro formato dominante: el video.

En ese contexto, la alianza entre Honor y ARRI anunciada en el Mobile World Congress podría representar algo más profundo que una simple colaboración de marketing. Si se observa con atención, podría ser la primera señal de que la industria empieza a aceptar una realidad que lleva años frente a nosotros: el smartphone ya no es solo una cámara fotográfica. Es, cada vez más, una cámara de video.

La fotografía móvil ya ganó la batalla

Primero, el contexto. El smartphone ya se convirtió en la cámara dominante del planeta. Diversos estudios de mercado estiman que más del 90% de las fotografías tomadas en el mundo provienen de smartphones, una cifra que refleja hasta qué punto estos dispositivos desplazaron a las cámaras compactas tradicionales.

Además, aproximadamente 9 de cada 10 usuarios utilizan su teléfono como su cámara principal. Desde vacaciones familiares hasta fotografía urbana, el smartphone se ha convertido en la herramienta universal para capturar imágenes.

Dicho de forma simple: la revolución de la fotografía móvil ya ocurrió.

Pero mientras eso sucedía, otra revolución —más silenciosa— estaba transformando la forma en que consumimos contenido.

El internet moderno está dominado por video

El tráfico global en internet cuenta una historia distinta a la del marketing de las cámaras móviles. Análisis de infraestructura digital indican que más del 70% del tráfico global corresponde a video, y algunas proyecciones lo sitúan incluso por encima del 80% del tráfico total de internet.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Al mismo tiempo, el smartphone se consolidó como la principal pantalla para consumir ese contenido. Cerca de tres cuartas partes de los usuarios ven video directamente desde sus teléfonos, lo que convierte al dispositivo no solo en la cámara más utilizada del mundo, sino también en el principal centro de entretenimiento audiovisual.

La explosión de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube aceleró aún más este fenómeno. El video vertical, pensado específicamente para smartphones, transformó a millones de personas en creadores de contenido.

De pronto, el teléfono no solo capturaba recuerdos. También producía historias.

Por qué la alianza entre Honor y ARRI importa

Aquí es donde la colaboración con ARRI cobra sentido estratégico.

ARRI no es simplemente una marca asociada al mundo de la imagen. Es una referencia histórica en cinematografía profesional. Sus cámaras han sido utilizadas en incontables producciones de Hollywood y su reputación se construyó alrededor de algo que en el mundo del cine es casi una obsesión técnica: el color science, es decir, la manera en que una cámara interpreta la luz y reproduce los colores.

La mayoría de las colaboraciones entre fabricantes de smartphones y marcas de fotografía —como las asociaciones con Leica, Hasselblad o Zeiss— se han centrado principalmente en la fotografía: perfiles de color para imágenes estáticas, simulaciones de lentes o modos retrato más avanzados.

La experiencia de ARRI, en cambio, está profundamente ligada al video cinematográfico.

Eso abre la puerta a un enfoque diferente en el desarrollo de cámaras móviles. En lugar de limitarse a mejorar la captura de fotografías, la colaboración podría apuntar a mejorar aspectos clave del video, como el rango dinámico, el tratamiento del color o la consistencia de imagen en grabaciones prolongadas.

La siguiente frontera de las cámaras móviles

En términos técnicos, los smartphones ya alcanzaron resoluciones que hace poco tiempo parecían exclusivas del cine digital. La grabación en 4K es estándar en muchos modelos actuales y algunos dispositivos incluso ofrecen 8K.

Pero la resolución ya no es el verdadero desafío.

La diferencia entre un video capturado con un smartphone y uno producido con cámaras profesionales suele estar en factores menos visibles: el procesamiento del color, la forma en que la cámara maneja la iluminación extrema o la estabilidad de la imagen durante movimientos complejos.

Ese conjunto de elementos —lo que en la industria se conoce como el pipeline de imagen— es precisamente el terreno donde empresas como ARRI tienen décadas de experiencia.

Si Honor logra integrar parte de ese conocimiento en el procesamiento de video de sus smartphones, podría marcar un cambio de enfoque importante dentro del mercado.

El smartphone como cámara de video universal

La evolución del ecosistema digital parece apuntar en una dirección bastante clara. El video domina el tráfico de internet, el smartphone domina la captura de imágenes y las redes sociales han convertido a millones de usuarios en productores de contenido audiovisual.

Ese cruce tecnológico crea una consecuencia lógica: el smartphone está evolucionando hacia una cámara de video universal.

Si esa tendencia continúa —y todo indica que así será— el marketing de las cámaras móviles también tendrá que cambiar. Durante años, los fabricantes compitieron por ofrecer la mejor fotografía en un smartphone. Pero en un mundo dominado por video, la pregunta podría empezar a ser otra.

¿Qué smartphone puede grabar el mejor video?

La alianza entre Honor y ARRI no responde todavía a esa pregunta. Pero sí sugiere algo interesante: que algunos fabricantes ya están pensando en ella.

Y cuando la industria tecnológica empieza a replantear sus preguntas, normalmente significa que una nueva etapa está por comenzar.