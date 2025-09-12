IBC 2025: Sony muestra cómo será la próxima generación de creación de contenido

Sony se prepara para revolucionar la feria IBC 2025 con una poderosa combinación de soluciones de hardware y software.

Entre las que encontramos videocámaras, cámaras de estudio, monitores, switchers y almacenamiento; integradas con los avances más recientes en la nube, la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías IP. En conjunto, forman un ecosistema dinámico y conectado, diseñado para llevar la creación de contenido a un nuevo nivel y optimizar los flujos de trabajo de producción de contenido multimedia, como el de noticias, cine o producciones en vivo.

Autenticidad y creatividad en tiempo real

En un contexto en que el contenido manipulado y generado por IA se vuelve cada vez más sofisticado, nunca ha sido tan grande la necesidad de contar con imágenes confiables y verificables, especialmente para los profesionales del sector de medios. Sony es miembro del comité directivo de C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) y participa en las iniciativas de la organización para rastrear la procedencia del contenido multimedia. La cámara PXW-Z300 es la primera videocámara del mundo[ Según estudios de investigación de Sony, al mes de julio de 2025, esta es la primera videocámara en admitir el estándar C2PA para contenido de video.] en insertar firmas digitales directamente en los archivos de video, y cuenta además con tres sensores 4K CMOS Exmor R® de 1/2 pulgada, el más reciente procesador de imágenes BIONZ XR™ y una unidad de procesamiento de IA dedicada. En la feria IBC, Ci Media Cloud y la plataforma Media Backbone Hive, ambos de Sony, ofrecerán una vista previa de las funciones para ayudar a las organizaciones de noticias a verificar la procedencia del material de video al mostrar información de firma digital que cumple con el estándar C2PA. Hace poco, Media Backbone Hive lanzó su última versión 2.3, que presenta un avanzado editor web y se integra con los servicios de IA de AWS. Hive Cloud ahora es compatible con la API Time-addressable Media Store (TAMS), lo que permite a las agencias de noticias y a las emisoras contar con plazos cortos y un flujo de trabajo rentable en la nube.

Herramientas basadas en la nube, inteligencia aplicada y mayor conectividad para lograr flujos de trabajo más agiles

La recientemente lanzada videocámara PXW-Z300 incorpora una unidad de procesamiento de IA dedicada y un procesador de imágenes. Esto permite reconocer a los sujetos (humanos) con gran precisión en función de información del rostro, los ojos, la estructura ósea y la postura. Además, cuenta con la función Auto-Framing, que ajusta automáticamente la composición para mantener a los sujetos humanos en el centro del cuadro.

El compañero ideal de la videocámara PXW-Z300 es el nuevo transmisor de datos compacto LiveU TX1, desarrollado en conjunto con LiveU y que se lanzará comercialmente en 2026. El producto se exhibirá por primera vez en la feria IBC. Admite la transmisión resiliente mediante bonding para lograr transferencias de datos más rápidas utilizando varias conexiones de red, y permite la transferencia automática de archivos simplemente conectando el dispositivo a una cámara por USB. Estas características optimizan la producción de video al permitir la transmisión directa de archivos desde exteriores. Además de la conectividad USB, también está prevista la compatibilidad con SDI, que permitirá admitir una amplia gama de videocámaras de Sony. Sony continuará ofreciendo a los clientes flujos de transmisión de video diversos con 5G y mediante colaboraciones con distintos socios del sector.

5G se sigue usando cada vez más para la transmisión en los flujos de trabajo de noticias y de eventos en vivo, tal y como lo han demostrado las numerosas pruebas de alto perfil en las que Sony ha participado.

El ecosistema Creators’ Cloud de Sony continúa evolucionando y, en la feria IBC 2025, se verán las versiones más recientes de las apps de Creators' Cloud, tanto para individuos como para empresas, como Monitor & Control, Creators' App for Enterprise, Catalyst Prepare y Catalyst Prepare Plugin, orientada a creadores. LiveSession de Ci Media Cloud ya está disponible como complemento de MediaBox y permite la revisión y la colaboración en alta resolución con invitados mediante un enlace compartido (sin necesidad de tener una cuenta de Ci). En este invierno boreal, se lanzará un panel rediseñado de Adobe Premiere Pro, que permitirá a los editores acceder directamente a los espacios de trabajo de Ci, arrastrar y soltar activos, importar comentarios como marcadores en la línea de tiempo y revincular proxies a archivos de origen más fácilmente. En la IBC, también estará disponible para probar un complemento del panel de Premiere Pro. Las actualizaciones de la plataforma, que incluyen transcodificación acelerada y optimización de los streams en vivo, aumentan la velocidad y la confiabilidad de Ci para los equipos de medios en 190 países.

Ecosistema abierto e integración

Software Defined Broadcast (SDB) refleja la visión de Sony a largo plazo en cuanto a un futuro en el que las transmisiones sean interoperables y centradas en software. En línea con las iniciativas Dynamic Media Facility y Media Exchange Layer de EBU, SDB tiene como objetivo desacoplar las aplicaciones de contenido multimedia del hardware dedicado y que puedan ejecutarse como servicios con capacidad de ampliación en infraestructuras de TI estandarizadas. Sony integra activamente productos como la unidad M2L-X, HawkREPLAY y partes del portfolio de Nevion en su marco de trabajo de memoria compartida, lo que ofrece el intercambio de contenido multimedia con un alto nivel de eficacia, sin las limitaciones de los formatos tradicionales como ST 2110. Al exhibir la implementación de estas tecnologías en el mundo real en la feria IBC, Sony refuerza su compromiso con los estándares abiertos, la colaboración multiproveedor y las arquitecturas de broadcast de próxima generación.

En un contexto en que el sector migra de flujos de contenido basados en hardware a flujos de contenido basados en software, la iniciativa Software Defined Broadcast de Sony representa un enfoque pragmático e implementable en las producciones en vivo modernas. Al haberse creado a partir de probados componentes como Global Event Manager (GEM), Stream Relay, M2L-X y Ci Media Cloud, las capacidades actuales de Software Defined Broadcast permiten la orquestación y la automatización inteligentes de flujos de trabajo complejos que involucran varias ubicaciones. Dos importantes proyectos deportivos recientes y en curso en el Reino Unido ponen de manifiesto esta iniciativa al posibilitar producciones rentables y eficientes mediante infraestructuras basadas en la nube. Gracias al aprovisionamiento dinámico, la eficacia del pago por uso y las capacidades de colaboración, Sony ayuda a redefinir la producción de deportes. Esto marca la evolución de las implementaciones dependientes del hardware a ecosistemas ágiles basados en software que pueden satisfacer las exigencias de los actuales modelos de producción distribuida, a la vez que posibilitan una mayor sustentabilidad y capacidad de ampliación en el procesamiento y transporte de contenido multimedia en vivo.

En línea con la visión más amplia de SDB, Hawk-Eye Innovations exhibirá un ecosistema de broadcast completo con HawkREPLAY, HawkNEST y Configure REPLAY. El sistema ofrece repeticiones en cámara lenta 4x con resolución UHD, gestión avanzada de activos y capacidades de producción remota. Se integra sin inconvenientes con la tecnología de Sony y ofrece un flujo de trabajo de nivel cinematográfico totalmente unificado para la transmisión de deportes y eventos en vivo. En la feria IBC 2025, Hawk-Eye Innovations anunciará HawkREPLAY in the Cloud, que se lanzará en 2026.

Sony Networked Live es un ecosistema modular en constante expansión, compatible con los sistemas de otros socios, diseñado para optimizar los flujos de trabajo de producción en vivo al hacer uso de las redes IP para producción remota y distribuida.

Como parte del ecosistema de Networked Live, Nevion anunció que admitirá el protocolo acelerado por hardware SRT (Secure Reliable Transport) en su nodo de medios definido por software Virtuoso. Esta actualización, que se agrega a la funcionalidad de compresión HEVC de baja latencia ya existente, permite a las emisoras utilizar redes sin administrar, incluida Internet, para aplicaciones tales como respaldo de conectividad o transporte GCCG (ground-to-cloud-cloud-to-ground). El lanzamiento de VideoIPath de Nevion de este mes se centra en la facilidad de uso, con una amplia gama de nuevas funciones que incluyen un escritorio más simple, compatibilidad con varios idiomas e inicio de sesión único (SSO), todo diseñado para facilitar el manejo del flujo de trabajo en producciones en vivo.

En esta misma línea, las próximas mejoras al adaptador CNA-2 potenciarán la operabilidad en aplicaciones de broadcast. Las nuevas funciones incluyen carga y descarga de archivos de escena mediante una PC, panel de control WEB-MSU intuitivo y compatibilidad con GMCS para la unidad HDC-P50A. La actualización también introduce múltiple compatibilidad con 12 unidades mediante WEB-RCP e incorpora compatibilidad con las cámaras AM7 y FR7, lo que optimiza los flujos de trabajo multicámara y expande la flexibilidad del sistema en los entornos de producción en vivo.

Como parte de esta versión 2.4, prevista para octubre de 2025, la plataforma basada en software MLS-X1 introducirá varias nuevas funciones y mejoras aprovechando las capacidades de su arquitectura híbrida para ofrecer mayor flexibilidad, rendimiento y eficacia operativa. Las funcionalidades mejoradas incluyen la incorporación de una lógica combinada a partir de los estados de Tally y XPT para lograr flujos de trabajo más dinámicos, mediante acciones condicionales avanzadas, y también ofrecen una gama más amplia de efectos DME usando la potencia de la GPU. El software versión 2.4 ofrecerá además mayor flexibilidad en combinaciones de nodos para lograr configuraciones más versátiles de las capacidades y funciones del software MLS-X1.

En paralelo, hay una creciente demanda de soluciones ahorradoras de espacio en la transmisión de deportes, y la reciente unidad HDC-P50A satisface esa necesidad. El adaptador de extensión de cámara HDCE-500 (cuyo lanzamiento está previsto para marzo de 2026) es compatible con las cámaras de estudio serie HDC-3000 y HDC-5000, y la HDC-P50A. Ubicado entre la cámara y la CCU, alimenta la cámara y admite la transmisión desde hasta 10 km de distancia al convertir la fibra óptica a fibra monomodo. Si se usa con la cámara HDC-P50A, permite la alimentación y la transmisión de video mediante un único cable SMPTE, lo que ofrece mayor flexibilidad operativa.

En respuesta a la explosión de la demanda de estudios plug-and-play por parte de los creadores de contenido, el ecosistema Simplified Live de Sony también exhibirá una configuración de estudio todo en uno de uso sencillo que incluye desde la captura hasta la distribución de contenido y permite a los influencers y creadores de contenido profesionalizar y automatizar sus configuraciones sin sacrificar calidad de imagen.

Virtual Production e innovación inmersiva

También en la feria IBC 2025, Sony exhibirá la evolución de la producción de contenido espacial, como Virtual Production, a través de una serie de herramientas creativas que incluyen la cámara de cine digital VENICE 2, el sistema de seguimiento de cámaras OCELLUS, las más recientes pantallas Crystal LED CAPRI y VERONA para imágenes de producción virtual, y la última versión de Virtual Production Tool Set, versión 3.0.

Sony también mostrará una herramienta que simplifica el trabajo de movimiento en los partidos (que suele ser manual) utilizando datos de seguimiento (datos de trayectoria de la cámara) grabados con el sistema de seguimiento de cámaras OCELLUS, junto con su herramienta Virtual Production Tool Set versión 3.0, cuyo lanzamiento está previsto para el invierno boreal de 2025 o una fecha posterior. Todas las nuevas características en la versión 3.0 se proporcionarán sin cargo. Estas incluyen la corrección de colores mediante ángulos de visión, Ray Tracing Acceleration y las nuevas funciones de Color Calibrator, como la calibración de cámaras de otros fabricantes y la creación de tablas de consulta que funcionan con placas 2D.

Sony presentará las nuevas actualizaciones de software de sus cámaras de la serie Cinema Line, que amplían los flujos de trabajo creativos. Las cámaras FX3 y FX30 ahora pueden grabar en Blackmagic RAW mediante HDMI en dispositivos Video Assist de Blackmagic. Mientras tanto, una actualización que estará disponible a partir de febrero de 2026[ La disponibilidad y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.] posibilitará la compatibilidad de la cámara FR7 con OpenTrackIO, el protocolo de producción virtual de código abierto de SMPTE, que permitirá la transmisión estandarizada y con alta precisión de datos del lente, y una integración más fluida con herramientas y procesadores de GC de terceros, lo que mejorará la compatibilidad y la capacidad de ampliación en todo el sector.

Además, nablet, una empresa alemana que se especializa en tecnología de procesamiento de contenido, ha lanzado [ macOS Sequoia 15.6 o superior.]este mes el complemento nablet X-OCN Media Extension para macOS, que permite usar el material de video X-OCN grabado con las cámaras VENICE 2 y BURANO con Final Cut Pro para Mac de Apple. Como demostración adicional en el estand, se unirán el sistema de extensión VENICE Mini con la pantalla Spatial Reality Display (ELF-SR2) de Sony en el flujo de trabajo de producción de contenido 3D. Esta configuración permite el monitoreo sin lentes y en tiempo real de imágenes 3D para verificar la profundidad en el set al instante y con gran precisión, lo que mejora la fidelidad visual y la eficacia de la producción.

Práctica de innovación sustentable

En la feria IBC 2025, Sony recibirá a los visitantes en el salón Elicium y exhibirá algunas de sus últimas iniciativas ambientales junto con demostraciones tecnológicas.

En línea con la serie global de iniciativas de sustentabilidad Road to Zero de Sony, el estand de la IBC 2025 destaca la innovación sostenible con paneles Polygood® fabricados con plástico totalmente reciclado y reciclable, lo que incluye equipos médicos recuperados y residuos reutilizados de envases de alimentos. El proceso de cero residuos reintegra plásticos desechados en la fabricación para garantizar un enfoque circular. Diseñados para ofrecer gran durabilidad, estos paneles son totalmente reciclables y están fabricados con material 100 % reciclado, libre de aditivos y adhesivos. La incorporación de estos paneles suma un poderoso antecedente de sustentabilidad al estand de Sony y a la experiencia de los visitantes. El estand contará con muebles de plástico 100 % reciclados y se reutilizará al menos en los próximos tres años.