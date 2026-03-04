HONOR en MWC 2026: Robot Phone, alianza con ARRI y Magic V6 marcan su apuesta por la IA y el futuro del smartphone

El Mobile World Congress 2026 dejó claro que la industria móvil está entrando en una nueva etapa. Durante años, la evolución de los smartphones se centró en mejoras incrementales: sensores más grandes, procesadores más rápidos o baterías ligeramente superiores.

Sin embargo, HONOR aprovechó el MWC 2026 en Barcelona para presentar una visión más ambiciosa del futuro del smartphone, combinando inteligencia artificial, robótica y fotografía cinematográfica.

La compañía anunció tres elementos clave dentro de su estrategia:

El Robot Phone , un concepto de smartphone con capacidades robóticas

, un concepto de smartphone con capacidades robóticas Una alianza estratégica con ARRI , referente en cámaras de cine profesional

, referente en cámaras de cine profesional El lanzamiento del Magic V6, su nuevo plegable insignia

Cada uno de estos anuncios apunta a una capa distinta del ecosistema tecnológico que HONOR intenta construir.

Robot Phone: el experimento más radical de HONOR

El anuncio más llamativo del evento fue el Robot Phone, un dispositivo conceptual que explora una nueva forma de interacción entre hardware e inteligencia artificial.

A diferencia de un smartphone convencional, este prototipo incorpora un módulo de cámara robótico articulado, capaz de moverse para seguir automáticamente a los sujetos durante la grabación.

El sistema permite:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Movimiento del módulo de cámara en varios ejes

Seguimiento automático de personas mediante IA

Estabilización mecánica avanzada

La lógica detrás de esta propuesta es interesante desde un punto de vista tecnológico. Durante la última década, los fabricantes han utilizado fotografía computacional para compensar las limitaciones físicas de los sensores móviles.

HONOR explora el camino contrario: añadir movilidad al hardware para mejorar la captura de imagen

Aunque el Robot Phone sigue siendo un concepto, su importancia radica en lo que representa: una visión de dispositivos capaces de interactuar físicamente con su entorno, no solo procesar datos.

La alianza entre HONOR y ARRI: cine profesional en el móvil

Otro de los anuncios más relevantes fue la colaboración entre HONOR y ARRI, uno de los fabricantes más influyentes en el cine profesional.

ARRI es conocida por sus cámaras ALEXA, utilizadas en numerosas producciones de Hollywood gracias a su manejo del color, rango dinámico y fidelidad de imagen.

La alianza busca trasladar parte de esa experiencia al mundo móvil mediante la integración de la llamada image science de ARRI.

Esto implica mejoras en áreas como:

Procesamiento de color cinematográfico

Gestión avanzada de rango dinámico

Optimización del pipeline de video móvil

Este tipo de colaboraciones no es nuevo en la industria —marcas como Leica, Zeiss o Hasselblad ya participan en el desarrollo de cámaras móviles—, pero el caso de ARRI introduce una dimensión distinta: la experiencia del cine profesional aplicada al smartphone.

Si la integración tecnológica cumple lo prometido, podría representar un avance importante en la captura de video desde dispositivos móviles.

Magic V6: el plegable que busca competir en la gama premium

Más allá de los conceptos futuristas, HONOR también presentó un dispositivo que llegará directamente al mercado: el Magic V6.

El nuevo plegable destaca especialmente por su batería de silicio-carbono de última generación, que alcanza aproximadamente 6,600 mAh, una cifra considerable dentro de la categoría de smartphones foldables.

Esta tecnología permite aumentar la densidad energética respecto a las baterías tradicionales de grafito, lo que se traduce en mayor capacidad sin aumentar el tamaño del dispositivo.

El Magic V6 también continúa la tendencia de plegables cada vez más delgados, un aspecto clave para reducir la distancia entre los smartphones tradicionales y los dispositivos foldable.

Con este modelo, HONOR refuerza su presencia en uno de los segmentos premium más competitivos del mercado.

Análisis: lo que realmente busca HONOR en el mercado móvil

Si se analiza la presentación en su conjunto, queda claro que HONOR no solo estaba lanzando productos, sino presentando una estrategia tecnológica más amplia.

Cada anuncio cumple una función distinta dentro de esa narrativa:

Robot Phone: visión experimental del futuro del hardware

visión experimental del futuro del hardware ARRI: credibilidad tecnológica en fotografía y video

credibilidad tecnológica en fotografía y video Magic V6: producto comercial competitivo

La industria móvil se encuentra en un punto de madurez donde las mejoras incrementales generan cada vez menos impacto.

En ese contexto, la apuesta de HONOR parece apuntar hacia un nuevo paradigma: dispositivos impulsados por inteligencia artificial capaces de percibir, interpretar e interactuar con el entorno físico.

Puede que algunas de estas ideas tarden en llegar al mercado. Pero si algo dejó claro el MWC 2026 es que el futuro del smartphone probablemente no estará definido solo por mejores chips o cámaras más grandes, sino por la convergencia entre IA, sensores avanzados y nuevas formas de interacción con el mundo real.