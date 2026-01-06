CES 2026: Nvidia anuncia DLSS 4.5, pero ¿será suficiente para acallar a los detractores de los "fotogramas falsos"?

Nvidia ha anunciado su nueva tecnología de mejora de resolución DLSS 4.5 en el CES 2026.

La actualización es gratuita para los propietarios de GPU RTX 5000.

Otros anuncios incluyeron mejoras en GeForce Now y los nuevos monitores para juegos G-Sync Pulsar.

Estamos en el CES 2026 y, como era de esperar, vuelve a ser un gran evento para Nvidia. El equipo verde tuvo un año increíblemente bueno en 2025 y ahora se encuentra en una posición privilegiada como la empresa más valiosa del mundo (con un valor alucinante de 4,5 billones de dólares). Por lo tanto, no es de extrañar que Nvidia tenga mucho que mostrar en el CES de este año.

La presentación se centró en la revelación de una actualización de la tecnología de escalado DLSS de Nvidia para jugadores de PC, pero no se emocionen demasiado: DLSS 5 aún no está aquí, sino DLSS 4.5. Se trata de una actualización iterativa que ofrece un modelo transformador de segunda generación (que se introdujo originalmente con DLSS 4) y mejoras generales en el ghosting, el muestreo de píxeles y la estabilidad temporal.

Lo más interesante es la mejora de la función Multi Frame Generation (MFG), que lleva el modo máximo de 4x frame-gen a 6x, un salto significativo, aunque mis experiencias actuales con el modo 4x en una RTX 5060 y 5070 han sido irregulares (me he quedado con el modo 2x original en la mayoría de los juegos). Dicho esto, si el nuevo modelo de transformador hace que el modo 4x sea más estable, podría suponer un gran avance para DLSS. El nuevo y mejorado MFG podrá seleccionar de forma inteligente una velocidad de fotogramas que se ajuste a la frecuencia de actualización de tu monitor, optimizando aún más el rendimiento.

Según se informa, DLSS 4.5 ofrecerá mejoras significativas en la generación de fotogramas. Solo espero que sea visualmente estable. (Image credit: Nvidia)

Es tiempo de "Now"

Inmediatamente después del anuncio de DLSS 4.5, Nvidia también reveló algunas mejoras importantes en la plataforma de streaming de juegos GeForce Now, que permite a los usuarios pagar una suscripción para jugar a sus propios juegos con la potencia de los gráficos RTX a través del streaming en la nube.

Un nuevo nivel superior, con un rendimiento equivalente al de la RTX 5080, sustituirá efectivamente al actual nivel RTX 4080 de 19,99 dólares al mes por el mismo precio (los precios regionales aún no se han confirmado, pero es probable que sigan siendo los mismos que los del nivel superior actual). Nvidia anuncia hasta 5K a 120 FPS o 1080p a 360 FPS para este nuevo nivel.

GeForce Now también contará con clientes nativos para Linux y Fire TV, lo que probablemente resulte interesante para los jugadores que quieren jugar a títulos de PC pero no tienen un ordenador en el salón. También se está preparando una ampliación de la compatibilidad con mandos; los primeros en incorporarse serán los volantes de carreras y los joysticks de vuelo.

Los nuevos monitores G-Sync Pulsar estarán dirigidos a los jugadores más exigentes de deportes electrónicos (Image credit: Nvidia)

Además, Nvidia G-Sync va a recibir una actualización. La nueva tecnología G-Sync Pulsar ofrece una mayor nitidez y una experiencia de juego más fluida en comparación con las pantallas G-Sync existentes, y estará disponible a partir del 7 de enero en una selección de monitores de Acer, Asus, AOC y MSI.

Según se informa, estos nuevos monitores serán pantallas de 27 pulgadas con una resolución de 1440p y 360 Hz, dirigidas a los jugadores profesionales de deportes electrónicos, y Nvidia afirma que ofrecen una «claridad de movimiento percibida de más de 1000 Hz», lo que sin duda será importante para los mencionados jugadores profesionales de deportes electrónicos. 360 Hz me parecía suficiente, pero claro, yo soy un desastre jugando al Counter-Strike.

El problema de "GPU"

Por supuesto, esas sofisticadas actualizaciones DLSS 4.5 no significarán nada para el jugador promedio de PC si no pueden conseguir una tarjeta gráfica RTX 5000, y la actual crisis de RAM ya está teniendo un impacto significativo en los precios de las GPU. No hace falta decir que la situación no pinta bien: los precios se están disparando, las existencias son escasas y no ha sido tan difícil conseguir una GPU de gama alta desde la locura de las criptomonedas.

Desafortunadamente, Nvidia es parte del problema. El reciente aumento de la demanda de componentes se debe en gran medida a la nueva necesidad de hardware para centros de datos de IA, y Team Green está profundamente arraigado en el mercado de la IA en esta etapa.

Para sorpresa de absolutamente nadie, Nvidia tuvo mucho que decir sobre la IA durante su presentación en el CES. (Image credit: Nvidia)

De hecho, la presentación de la empresa en el CES también estuvo repleta de avances en materia de IA, y la mitad de las diapositivas se dedicaron a explicar cómo la RTX 5000 beneficia a la creación de contenidos basados en IA, al rendimiento de LLM y a otras herramientas de IA. Sin duda, este será otro año rentable para Nvidia, pero no puedo evitar preocuparme por que los jugadores de PC acaben quedando en el olvido, y ahora que GeForce ofrece una alternativa tentadora para aquellos que no tienen su propio hardware, Nvidia está lista para ganar en cualquier caso.