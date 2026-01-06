CES 2026: Adiós Meta, hola XREAL - Asus anuncia las gafas para juegos ROG XREAL R1 AR tras la retirada de sus gafas Horizon OS

Asus anuncia las gafas para juegos ROG XREAL R1 AR en el CES 2026

Estas gafas se podrán conectar con sus dispositivos portátiles ROG Ally, además de con PC y consolas

Saldrán al mercado en la primera mitad de 2026, pero aún no se ha anunciado su precio.

Los rumores sobre la desaparición de los planes XR de Asus han sido muy exagerados, y en el CES 2026 anunció una asociación con XREAL para lanzar las gafas de realidad aumentada para juegos ROG XREAL R1, que competirán con las Asus ROG Xbox Ally X en cuanto a su nombre.

Estas gafas inteligentes son lo que ya conocemos de XREAL, pero en esta ocasión se centran en la tecnología para PC de Asus. Se pueden conectar directamente a un dispositivo compatible (como un ROG Ally) mediante el cable USB-C para que la pantalla de ese dispositivo se muestre en una pantalla virtual gigante (171 pulgadas a 4 m), o se puede utilizar la base de control ROG incluida.

Esta base incluye DisplayPortTM 1.4 y dos puertos HDMI 2.0 para que puedas cambiar fácilmente entre el uso de las gafas con tu PC o tu consola. Asus promete que esto se hará con un «solo clic».

En cuanto a las gafas en sí, parece que nos espera una sorpresa. Cuentan con pantallas micro-OLED Full HD (1920 x 1080) de Sony de 0,55 pulgadas con un brillo máximo de 700 nits y un campo de visión de 57 grados. Son idénticas a las gafas XREAL One Pro que tanto me gustaron, así que imagino que las gafas XREAL R1 también cuentan con el mismo motor óptico, que es elegante y ofrece una imagen nítida, mejor que otras gafas inteligentes similares que he probado. No obstante, me he puesto en contacto con XREAL para aclarar este punto, ya que el comunicado de prensa que me han enviado no confirma mi sospecha.

Sin embargo, la gran mejora de estas gafas es su frecuencia de actualización de 240 Hz, la más alta hasta ahora en este tipo de pantallas portátiles. Esto las sitúa firmemente en el campo de los «productos para gamers», ya que cualquier jugador de élite necesita una frecuencia de fotogramas fluida.

También contarás con el habitual audio ajustado por Bose y las lentes electrocrómicas regulables a las que nos tiene acostumbrados XREAL. Según mi experiencia, eso significa que los audífonos son útiles, pero no imprescindibles, a menos que se viaje, y estas gafas deberían ser adecuadas para una amplia gama de entornos.

Por último, sabemos que las nuevas gafas para juegos Asus ROG XREAL R1 AR «se comercializarán a nivel mundial en la primera mitad de 2026», pero ni XREAL ni Asus han revelado cuánto costarán cuando lo hagan. Teniendo en cuenta su similitud con las gafas XREAL One Pro, no esperaría que costaran menos de 649 dólares/579 libras, pero tendremos que esperar para verlo.

Y eso no es todo lo que tendremos que esperar a ver en lo que respecta a los planes de Asus en materia de XR...

¿Una señal de que habrá más?

El comunicado de prensa que recibí antes del anuncio de hoy de Asus XREAL no menciona en absoluto "Android XR", por lo que aún no existe ningún vínculo entre Asus y el "nuevo" integrante del sector XR, pero el grado de separación entre Asus y Android XR es mucho menor que antes.

Esto se debe a que XREAL ha anunciado que las especificaciones de Android XR están en camino y, dada la utilidad que Android XR parece que aportará a todo tipo de gafas inteligentes, no me sorprendería que Asus tuviera algunas especificaciones de Android en camino, ya sea colaborando con XREAL en otro par con la marca ROG o con un diseño más propio.

Aunque solo podemos especular, no sería de extrañar que este producto ROG Xreal R1 fuera el que influyera en la separación entre Asus y el sistema operativo Horizon de Meta. Para Asus, las gafas quizá tengan más sentido como complemento de su ecosistema que como un casco de realidad virtual completo, ya que son una mejora para sus dispositivos portátiles ROG en lugar de un casco que los sustituya de alguna manera (algo así como el casco Steam Frame, que es una especie de Steam Deck portátil).

Para Meta, podría ser que la asociación con Asus Xreal, especialmente debido a la proximidad de Xreal a Android XR, haya cruzado una línea que ya no era cómoda.

Probablemente nunca sabremos por qué Asus y Meta se separaron. En cambio, solo podemos emocionarnos por las gafas de realidad aumentada para juegos Asus ROG XREAL R1 y esperar pacientemente que sean las primeras de muchas gafas inteligentes de Asus.

