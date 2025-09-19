Huawei MatePad 12X 2025: innovación, diseño y potencia en la nueva generación de tablets

Otra de las sorpresas de Huawei durante su evento de lanzamiento, celebrado en París fue la MatePad 12X 2025, una excelente opción con pantalla PaperMatte ultra clara de última generación, lápiz óptico Huawei M-Pencil Pro y aplicaciones como GoPaint y mucho más para enfrentar las necesidades en el trabajo, estudio o creación de contenido.

Es importante mencionar que en el evento, Huawei también anunció el inicio de la Actividad Mundial de Creación GoPaint 2025, con el objetivo de ayudar a los creadores digitales a explorar el potencial ilimitado de este nuevo dispositivo.

Pantalla PaperMatte ultra clara, para una protección ocular y nitidez óptimas

La HUAWEI MatePad 12 X 2025 PaperMatte Edition incorpora una nueva y mejorada pantalla PaperMatte ultra clara, reforzada con tecnología de grabado a nanoescala de alta precisión, que reduce el brillo en un 50 % en comparación con la generación anterior[], lo que se traduce en una visión mucho más clara y cómoda. Como pionera y líder en tecnología de pantallas antirreflejos, Huawei siempre se ha centrado en sus clientes, innovando continuamente para hacer de PaperMatte una solución de referencia para mejorar la lectura digital y las experiencias creativas en el sector de las tablets.

Esta tablet cuenta con un diseño de una sola pieza totalmente metálico, pesa sólo 555 g y mide únicamente 5.9 mm de grosor. El brillo del recubrimiento trasero del dispositivo irradia lujo y es suave al tacto. En su interior, cuenta con una arquitectura insignia de disipación de calor 3D que aumenta el rendimiento general en un 27 % en comparación con su predecesora[]. El dispositivo también es compatible con un ecosistema de software diverso y enriquecedor, que incluye WPS y Wondershare Filmora, de nivel PC.

La HUAWEI MatePad 12 X 2025 ofrece una experiencia de creación e interacción aún más fluida cuando se utiliza con el nuevo lápiz óptico, HUAWEI M-Pencil Pro. Al pellizcar el lápiz óptico, aparece un menú radial dentro de la aplicación, con acceso directo a pinceles, paletas de colores y otras herramientas. También hay un botón rápido que te lleva directamente a la aplicación HUAWEI Notas, y su nuevo gesto de rotación permite aplicar trazos de pincel realistas dentro de la aplicación GoPaint. El lápiz óptico viene con tres puntas distintas, diseñadas para escritura estándar, escritura con fuente pequeña y pintura, con 16,384 niveles de sensibilidad a la presión, para que cada trazo sea más deslumbrante que nunca.

(Image credit: Huawei)

Actividad Mundial de Creación GoPaint 2025 presenta una nueva categoría

Para celebrar el lanzamiento, Huawei también anunció el inicio de su Actividad Mundial de Creación GoPaint, un evento para animar a todo el mundo a coger un pincel y disfrutar de la diversión de la creación artística. El concurso de este año mantendrá las cuatro categorías clásicas: arte narrativo, acuarela y tinta digital, arte de ciencia ficción y pintura de vanguardia, al tiempo que introducirá una nueva categoría: animación. Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma HUAWEI Community y el sitio web oficial de Huawei, y se seleccionarán 20 trabajos ganadores por región durante la primera ronda del concurso.

Precio y disponibilidad

La HUAWEI MatePad 12 X estará disponible para su compra a partir del 3 de octubre a un precio inicial de $14,999 pesos.