Samsung está fabricando su próxima pantalla de tinta electrónica a partir de plancton, ¡sí, en serio!

¿Una pantalla a partir de plancton? Así como lo lees, Samsung acaba de presentar una pantalla de tinta electrónica en color "pionera en el mundo" que utiliza una resina biológica derivada del fitoplancton, lo que supone un gran avance en materia de sostenibilidad.

Tal y como se explica en su comunicado, la carcasa de la nueva pantalla de tinta electrónica en color de 13 pulgadas de Samsung está fabricada con un 45 % de plástico reciclado y un 10 % de resina biológica derivada del fitoplancton. Puede que no parezca mucho, pero esta elección de diseño permite reducir la cantidad de plásticos convencionales derivados del petróleo que se utilizan para fabricar la pantalla y, según Samsung, reducir en más de un 40 % las emisiones de carbono del proceso de fabricación en comparación con los materiales tradicionales.

Lanzada inicialmente como señalización comercial —la pantalla de papel electrónico se presenta como sustituta de la señalización tradicional en papel—, esta carcasa de biorresina no se ha anunciado para ninguna otra pantalla de Samsung por el momento, pero eso no significa que no vaya a debutar en otros productos más adelante.

Con el tiempo, es de esperar que veamos un porcentaje mucho mayor de material renovable en el plástico que compone la tecnología de Samsung (y de otros fabricantes).

¿Qué es la bio-resina?

La biorresina es un bioplástico que no es tan nuevo (el primero se fabricó en 1855), pero la investigación continua ha mejorado la calidad y la eficacia de la fabricación de los plásticos biológicos, lo que significa que es posible que los veamos con más frecuencia en los productos de consumo.

Está diseñado para imitar las mejores cualidades de los plásticos normales derivados del petróleo, como la resistencia y la moldeabilidad del plástico, pero no sus peores cualidades.

Dado que los bioplásticos y la biorresina no dependen del petróleo, sino que proceden de fuentes orgánicas renovables, no hay recursos finitos que puedan agotarse, y si los productos fabricados con bioplástico y biorresina cumplen determinadas normas (como estar compuestos principalmente por material biológico), también pueden ser comercialmente compostables y biodegradables, lo que reduce aún más su impacto contaminante.

Aunque, al igual que la nueva carcasa de pantalla derivada del plancton de Samsung, es de esperar que el plástico derivado del petróleo (incluso en forma reciclada) siga estando presente en cierta medida en muchos productos de bioplástico. Al fin y al cabo, se trata solo de un paso adelante hacia un plástico más sostenible por parte de Samsung, y no de una solución completa.

Dicho esto, no debe ignorarse el impacto medioambiental positivo de este cambio, y es de esperar que esta pantalla de tinta electrónica de Samsung sea la primera de muchas otras fabricadas a partir de plancton.

