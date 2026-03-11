ASUS ROG trae a México la nueva ROG Flow Z13 edición especial Kojima Productions

¡Atención! La espera terminó, ASUS Republic of Gamers presenta en México la nueva ROG Flow Z13, recién anunciada en el CES 2026, pero lo mejor de todo es que se trata de una edición especial en colaboración con Kojima Producctions.

Inspirada en la filosofía creativa del estudio y en el universo conceptual de Ludens, esta poderosa tablet gamer demuestra que el poder la experiencia de una PC puede vivir en un formato ultraportátil de 13 pulgadas.

(Image credit: ASUS ROG)

"En Kojima Productions creemos que el juego es una forma esencial de creatividad y evolución. Por eso encontramos en ROG un aliado natural: una marca que también desafía los límites de lo establecido. Con la ROG Flow Z13 quisimos ir más allá del concepto tradicional de una PC y crear un dispositivo que invite a explorar lo desconocido y a imaginar nuevos mundos." ⎼ comparte el equipo de Kojima Productions sobre esta colaboración.

El artículo continúa a continuación

El símbolo de Ludens nace del concepto Homo Ludens ("El hombre que juega"), propuesto por el historiador neerlandés Johan Huizinga, quien planteaba que el juego es la esencia de la actividad humana y la fuente de la cultura. Bajo esa premisa, Kojima Productions adoptó el lema "From Sapiens to Ludens".

Para el estudio, explorar territorios inexplorados — ya sea el espacio exterior o nuevas fronteras creativas — exige mantener intacta la capacidad de jugar. Jugar implica imaginar, experimentar y utilizar la tecnología como una extensión de la creatividad. Ese espíritu es el que da forma a la ROG Flow Z13.

El diseño visual de Ludens está basado en la idea de "llevar el juego a territorios desconocidos mediante tecnología de vanguardia". Su traje, concebido como un EXTRA-VEHICULAR CREATIVE ACTIVITY suit, está preparado para entornos hostiles y exploración extrema. La ROG Flow Z13 fue pensada como el gadget que Ludens llevaría consigo en esa misión.

Un diseño que desafía lo convencional

Desde el inicio del proyecto, el equipo eligió la ROG Flow Z13 como base por su flexibilidad y libertad de diseño. Su teclado desmontable, el kickstand y las ventilaciones ofrecían oportunidades únicas para intervenir el hardware con un enfoque creativo poco común en la industria.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El resultado es un chasis fabricado con precisión CNC en aluminio, reforzado con fibra de carbono, que integra detalles inspirados directamente en el traje de Ludens. El proceso fue comparable al desarrollo de un videojuego: ideas ambiciosas, conversaciones constantes con ingenieros y ajustes necesarios para convertir una visión creativa en un producto tangible. A pesar de las limitaciones técnicas inevitables, el concepto original se mantuvo intacto hasta el resultado final.

Con apenas 1.4 cm de grosor y un peso aproximado de 1.7 kg, este dispositivo redefine la movilidad de alto desempeño para gamers y creadores mexicanos que buscan algo verdaderamente distinto.

Rendimiento sin concesiones

En su interior, la ROG Flow Z13 integra el procesador AMD Ryzen™ AI Max+ 395 con 16 núcleos basados en arquitectura Zen 5, diseñado para ofrecer multitarea fluida y potencia sostenida en cargas intensivas. Sus gráficos Radeon™ 8060S permiten ejecutar títulos AAA y flujos de trabajo creativos avanzados con gran solvencia. Además, incorpora una NPU con capacidad de hasta 50 TOPS para acelerar procesos de Inteligencia Artificial de forma local. Con 128GB de RAM LPDDR5X, esta edición especial está preparada para sesiones exigentes de edición de video, modelado 3D y renderizado, sin comprometer estabilidad ni velocidad, sin importar en qué lugar se encuentren.

Inmersión visual y conectividad de nueva generación

La experiencia se completa con una pantalla táctil ROG Nebula Display de 13.4 pulgadas, resolución QHD y tasa de refresco de 180Hz. Su cobertura del 100% del espacio DCI-P3 y validación Pantone garantizan precisión cromática profesional, mientras que Corning Gorilla Glass 5 asegura resistencia en el uso diario. Para una mejor conectividad, la tablet integra Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, junto con doble puerto USB4 con soporte para carga y salida de video, HDMI 2.1 y lector microSD.

La ROG Flow Z13 incorpora un sistema avanzado de refrigeración con cámara de vapor y metal líquido para sostener su rendimiento en un formato compacto. Su batería de 70Wh, junto con un adaptador de 200W, permite mantener el ritmo de la jornada y volver a la acción rápidamente.

"Estamos construyendo algo que trasciende el hardware. Junto a ROG y bajo la inspiración de Ludens, compartimos la convicción de que la tecnología debe impulsarnos a explorar lo desconocido y expandir nuestra creatividad. Con la ROG Flow Z13, invitamos a la comunidad mexicana a llevar ese espíritu consigo: jugar, crear y desafiar sus propios límites cada día." — comentó Hank Wu, Country Manager de ASUS México.

Esta edición especial llega a México como un tributo a quienes entienden que la tecnología no es solo una herramienta, sino un vehículo hacia el siguiente futuro. La ROG Flow Z13 ya se encuentra disponible en https://www.asus.com/mx/, y tiendas departamentales en un precio desde $80,999 pesos mexicanos.