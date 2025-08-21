Amazon podría lanzar pronto una tablet Fire para competir con el iPad, pero no sería precisamente barata

Según se informa, Amazon está trabajando en una tableta que funciona con Android en lugar de con Fire OS.

Esto podría suponer un costo mucho mayor que el de los modelos actuales de tabletas Fire, que ronda los 400 dólares.

Podría ser la primera de muchas tabletas con Android.

¿Amazon está planeando competir con los gigantes en materia de tablets? Si bien este producto de la compañía no es de los más "sonados", discretamente se ha ganado un lugar en el corazón de muchos usuarios, y un cambio que aparece entre rumores podría ponerlas a competir con los mejores.

Según Reuters, que cita a «seis personas familiarizadas con el asunto», Amazon planea lanzar una nueva tableta el próximo año, pero al parecer esta funcionará con Android en lugar del sistema operativo Fire OS que utilizan todas las tabletas actuales de Amazon.

Fire OS se basa en Android, pero está tan personalizado y desvinculado de Google que es casi imposible identificarlo como un sistema operativo Android; incluso utiliza una tienda de aplicaciones completamente independiente.

Por lo tanto, pasar a una versión menos modificada de Android supondría un gran cambio, y la mayor ventaja para los compradores sería probablemente que podrían acceder a Google Play Store, lo que significaría una mayor disponibilidad de aplicaciones y una mayor certeza de que las aplicaciones que tienen en su teléfono también estarían disponibles para su tableta tecnológica.

Una perspectiva más costosa

Además del cambio de sistema operativo, esta próxima tableta Fire también podría ser un dispositivo de gama alta, ya que el informe afirma que podría costar alrededor de 400 dólares (aproximadamente 300 libras esterlinas/620 dólares australianos). Eso la haría casi el doble de cara que la Amazon Fire Max 11, que es el modelo superior de la selección actual de Amazon.

400 dólares sigue siendo un precio bastante bajo en comparación con algunas tabletas, pero lo situaría más en línea con dispositivos como el iPad de 11 pulgadas (2025), por lo que podría tener una competencia seria.

Aun así, eso no es necesariamente algo malo, ya que es de suponer que este aumento de precio vendría acompañado de un mejor hardware, lo que debería ayudar a que esta tableta resulte atractiva para un público que nunca antes habría considerado una tableta de Amazon.

Y el informe de Reuters sugiere que esta podría ser la primera de muchas tabletas con Android, algunas de las cuales podrían seguir resultando atractivas para los compradores principiantes. Así que esperemos que pronto haya algo para todos, y sin las limitaciones de Fire OS.

Aun así, las fuentes advierten de que existe la posibilidad de que este proyecto de tableta Android, cuyo nombre en clave sería Kittyhawk, se retrase o se cancele por «motivos financieros o de otro tipo», por lo que, por ahora, solo podemos esperar que esta nueva tableta salga al mercado.