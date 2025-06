La función de multitarea tipo Mac llegará pronto a estos iPads — pero yo prefiero estas herramientas

La función Stage Manager de iPadOS llegará a más iPads

Eso podría mejorar las capacidades multitarea de los usuarios de iPad

Pero iPadOS 26 trae al iPad funciones aún mejores que Stage Manager

¿Eres fan de Apple y su función multitarea de algunas de las mejores iPads del mercado? De ser así, seguramente te alegraste con todas las novedades que se revelaron para iPadOS 26 en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de la compañía?.

Si bien estas novedades sin duda causarán sensación entre los usuarios más productivos, la compañía también está ampliando la función Stage Manager a aún más iPads.

En caso de que no la hayas visto, Stage Manager te permite agrupar aplicaciones en conjuntos y luego cambiar entre esos conjuntos según sea necesario. Está diseñado para ayudarte a centrarte en una tarea y en todas las ventanas que necesitas para completarla, y después cambiar a otra tarea y a otro grupo de aplicaciones. Está disponible tanto para iPadOS como para macOS.

Con iPadOS 26, Stage Manager estará disponible en más iPads que antes. Antes solo funcionaba en el iPad Pro de 13 pulgadas con chip M4, el iPad Pro de 12,9 pulgadas (tercera generación o posterior), el iPad Pro de 11 pulgadas (primera generación o posterior) y el iPad Air (quinta generación o posterior).

Como se señala en Reddit, además de esas tabletas, Stage Manager ahora también funciona con el iPad Air de tercera generación o posterior (no solo con el modelo de quinta generación), el iPad mini (quinta generación o posterior) y el iPad básico (octava generación o posterior). En esencia, Stage Manager funciona con cualquier iPad que pueda ejecutar iPadOS 26.

Mejor que Stage Manager

(Image credit: Apple)

Stage Manager ha demostrado ser una función un tanto controvertida desde su lanzamiento -a lo que no ha ayudado un lanzamiento con errores- y ha luchado por establecerse como un elemento imprescindible de iPadOS. Aunque al principio me intrigaba, pronto me di cuenta de que Stage Manager estaba un poco a medias, y nunca se convirtió en una parte habitual de mi configuración ni en mi iPad ni en mi Mac.

Lo que parece mucho más interesante es la gama de herramientas de productividad que Apple ha añadido a iPadOS 26. Esto incluye una barra de menús similar a la de Mac, compatibilidad total con la superposición de aplicaciones, redimensionamiento de ventanas e incluso los botones «semáforo» utilizados para cerrar, minimizar o maximizar las ventanas de las aplicaciones. El mosaico de ventanas, en particular, es un añadido excelente para el iPad, ya que ofrece muchas más opciones de posición de ventanas que una función más antigua como Split View.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Poder usar un iPad como un Mac me resulta mucho más atractivo que Stage Manager. Esto se debe, en parte, a que la interfaz tipo Mac es mucho más familiar para cualquiera que haya utilizado un ordenador antes: no hay que aprender un nuevo sistema, como ocurre con Stage Manager. Además, con estas nuevas herramientas me resulta mucho más cómodo trabajar sobre la marcha con mi iPad, ya que no tengo que sacrificar capacidad en nombre de la portabilidad.

Aún así, con Stage Manager llegando a más iPads que antes, todavía podría encontrar un público entre los fans de Apple que nunca han tenido acceso a él. En cualquier caso, combinado con las nuevas funciones multitarea de iPadOS 26, está claro que Apple se está tomando la productividad y la gestión de la interfaz de usuario un poco más en serio.