YouTube TV por fin ha lanzado sus planes de suscripción más asequibles. A continuación, te ofrecemos un desglose de los nuevos niveles

YouTube TV ha lanzado sus nuevos planes específicos por género.

Ahora los usuarios tienen más control sobre lo que pagan por el streaming, con precios más económicos.

Los nuevos planes incluyen deportes, entretenimiento y mucho más.

Se están produciendo grandes cambios en YouTube TV, y el gigante del streaming finalmente está lanzando sus nuevos planes de suscripción más asequibles, algo que los suscriptores fieles llevaban años pidiendo.

La empresa anunció por primera vez los cambios en su sistema de niveles en diciembre, pero dio más detalles en su boletín anual de enero, confirmando que eliminaría su plan de suscripción «todo o nada» en 2026. En ese momento, la empresa no reveló la fecha exacta de la implementación, pero ahora los nuevos paquetes de streaming ya están disponibles, aunque antes no era así.

Anteriormente, YouTube TV solo ofrecía un plan de suscripción (el plan básico) con una costosa cuota mensual de 82,99 dólares, que ofrecía una interminable lista de canales de televisión en directo y streaming bajo demanda de deportes, entretenimiento y otros géneros populares. Pero este enfoque de «todo o nada» significaba que muchos clientes pagaban por canales que no veían.

Es un gran desperdicio de dinero, pero los nuevos planes específicos para cada género ofrecen mucha más flexibilidad, lo que te da más control sobre los canales por los que pagas, además de que puedes aprovechar un descuento en cada uno de ellos para empezar. Analicemos cada plan por separado.

Plan deportivo de YouTube TV

Este nivel es ideal para aquellos que viven, respiran y sueñan con los deportes en vivo. Por 64.99 dólares al mes (54.99 dólares para los nuevos usuarios), los suscriptores de este plan tendrán acceso al amplio catálogo de deportes en vivo de YouTube TV, que incluye canales populares como todas las emisoras de ESPN, FS1, NBC Sports Network y muchos más. También incluye acceso a ESPN Unlimited, que estará disponible este otoño. Ya puedo imaginar cómo este paquete llevará tus fiestas del Super Bowl a un nivel completamente nuevo.

Plan de entretenimiento de YouTube TV

Atención, cinéfilos: esto es para ustedes. El nuevo plan Entertainment de YouTube TV incluye canales como FX, Comedy Central, Paramount+ y HGTV. El plan Entertainment cuesta 54.99 dólares al mes (44.99 dólares para los nuevos usuarios), lo que supone un ahorro de 28 dólares con respecto al plan Base.

Plan YouTube TV Deportes + Noticias

Además de todas las cadenas deportivas incluidas en el paquete deportivo estándar, los suscriptores también tendrán acceso a una amplia gama de canales de noticias nacionales, como CNBC, Fox News, MSNBC y muchos más, todo por 71,99 $ al mes (56,99 $ al mes para nuevos usuarios).

YouTube TV Noticias + Entretenimiento + Plan familiar

Este mega paquete combina todos los canales populares de noticias y entretenimiento, así como contenido familiar de Disney Channel, Nickelodeon, National Geographic, Cartoon Network y más. Es perfecto si tienes niños pequeños, pero es un poco más caro: 69,99 dólares al mes (59,99 dólares al mes para los nuevos usuarios).

Además de los cuatro nuevos planes anteriores, también tienes la opción de elegir entre otros ocho planes que encontrarás durante el proceso de registro. Estos incluyen Deportes + Entretenimiento (72 $ al mes), Noticias + Entretenimiento (63 $ al mes), Noticias + Familia (63 $ al mes), Deportes + Familia (72 $ al mes), Entretenimiento + Familia (63 $ al mes), Deportes + Noticias + Familia (78 $ al mes), Deportes + Entretenimiento + Familia (78 $ al mes) y Deportes + Noticias + Entretenimiento (78 $ al mes).

