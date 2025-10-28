YouTube TV podría perder varios canales de Disney en cuestión de días, pero hay una forma en la que podrías recibir una compensación

Google se enfrenta a una disputa de distribución con Disney, lo que podría dar lugar a que toda la programación propiedad de Disney sea bloqueada en YouTube TV.

La fecha límite es el 30 de octubre a las 11:59 p. m. ET, y Disney ya ha emitido advertencias sobre el posible bloqueo.

Si no se llega a un acuerdo, Google ha dicho que se ofrecerá a los suscriptores de YouTube TV un crédito de 20 dólares si el contenido de Disney sigue sin estar disponible durante un tiempo.

¡Atención! Sobre todo si utilizas YouTube TV, de Google, pues se encuentra en una nueva disputa por distribución, en esta ocasión con Disney.

Tal y como están las cosas, YouTube TV corre el riesgo de perder todo el contenido propiedad de las filiales de Disney. Si las empresas no llegan a un nuevo acuerdo antes de que expire el actual contrato de distribución, a las 11:59 p. m. ET del 30 de octubre, todo el contenido propiedad de Disney quedará bloqueado, lo que incluye la programación de ESPN, ABC y otras cadenas.

La semana pasada, Disney emitió una advertencia en la que anunciaba que publicaría anuncios públicos en YouTube TV y en sus numerosas plataformas de redes sociales para advertir a los espectadores de la posible interrupción. Disney compartió con Variety que la incapacidad de Google para llegar a un nuevo acuerdo pone a los suscriptores de YouTube TV "en riesgo de perder las cadenas más valiosas a las que se han suscrito", y añadió lo siguiente:

"Este es el último ejemplo de cómo Google se aprovecha de su posición a expensas de sus propios clientes. Invertimos mucho en nuestro contenido y esperamos que nuestros socios paguen tarifas justas que reconozcan ese valor. Si no llegamos pronto a un acuerdo justo, los clientes de YouTube TV perderán el acceso a ESPN y ABC, y a toda nuestra programación estrella, incluidas las temporadas de la NFL, el fútbol americano universitario, la NBA y la NHL, y mucho más".

En el caso de YouTube TV, el servicio está pidiendo mejores tarifas a Disney como resultado de su creciente popularidad y escala, ya que cuenta con un estimado de 10 millones de suscriptores. Desde que Disney presentó su versión del conflicto, YouTube ha publicado su propia declaración en respuesta a la advertencia de la compañía.

En una entrada de blog, YouTube destacó que ha “trabajado de buena fe” con Disney para asegurar un acuerdo justo por su contenido en YouTube TV. Sin embargo, la negociación se ha complicado debido a los precios que Disney exige a cambio:

“Lamentablemente, Disney está proponiendo condiciones económicas costosas que aumentarían los precios para los clientes de YouTube TV y ofrecerían menos opciones, mientras benefician a los propios servicios de TV en vivo de Disney, como Hulu + Live TV y, próximamente, Fubo”, añadió YouTube en su comunicado.

Como consecuencia, el contenido de Disney será retirado si ambas partes no logran llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 30 de octubre. No obstante, YouTube ofreció cierta tranquilidad al afirmar que los suscriptores recibirán un crédito de 20 dólares si la programación de Disney “permanece no disponible por un periodo prolongado”.

Esta no es la primera vez que YouTube TV se ve envuelto en una disputa de distribución. De hecho, es la cuarta ocasión en lo que va del año en la que YouTube enfrenta tensiones con otros proveedores de streaming.

En febrero, Google y Paramount tuvieron un conflicto público que puso en riesgo canales como CBS y Nickelodeon, que pudieron haber sido eliminados de YouTube TV. De forma similar, en agosto, Google y Fox iniciaron una disputa por su propio acuerdo de transmisión, lo que habría significado una pérdida frustrante para los fanáticos de la NFL.

Por suerte, Google logró llegar a un acuerdo que permitió que los proveedores mencionados continuaran en YouTube TV, aunque aún no se ha confirmado lo mismo con Disney.

