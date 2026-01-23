YouTube TV está resolviendo un problema del que los suscriptores se han quejado durante años: así es como está eliminando sus planes de suscripción "todo o nada"

YouTube TV tendrá importantes mejoras a principios de 2026, incluyendo cambios en sus planes de suscripción y en la función multivisión.

Cuando se implementen los cambios, podrás crear una pantalla multivisión que abarque deportes, entretenimiento, noticias y mucho más.

Pero el cambio más importante es la modificación de los niveles de suscripción, que dará la bienvenida a más de 10 nuevos paquetes específicos para cada género.

Hay mucho movimiento entre bastidores en YouTube, y su director ejecutivo, Neal Mohan, acaba de revelar un montón de nuevas mejoras que llegarán en 2026, y tengo la sensación de que a los suscriptores de YouTube TV les va a encantar.

En su carta anual, Mohan anunció dos cambios sustanciales para YouTube TV, uno que se basa en la evolución de su función multivisión y otro que modifica la escala de niveles de suscripción. Mohan resumió estos cambios en una breve declaración en la que compartió lo siguiente:

«Basándonos en nuestro éxito en el salón, nos impulsa la simple creencia de que la televisión debe ser fácil. Pronto lanzaremos una función multivisión totalmente personalizable y más de 10 planes especializados de YouTube TV que abarcan deportes, entretenimiento y noticias, todos ellos diseñados para dar más control a los suscriptores». Entremos en detalles.

Presentamos la flexibilidad multivisión

(Image credit: YouTube)

Desde el lanzamiento de su función multivista en 2023, se ha convertido en una de las funciones más valiosas de YouTube TV, especialmente para los fanáticos de los deportes a quienes les gusta ver hasta cuatro canales a la vez. Sin embargo, esto se ha limitado a una lista selecta de canales entre los que elegir, pero Google siempre ha encontrado formas de evolucionarla, y su próxima actualización es la más importante hasta la fecha.

Basándose en el diseño personalizable de multiview, anunciado por primera vez en diciembre, los suscriptores de YouTube TV tendrán la opción de crear una pantalla multiview que abarque diferentes tipos de canales, desde deportes hasta entretenimiento, noticias y mucho más. El límite de cuatro pantallas se mantiene, pero eso no supone un gran inconveniente.

Cuando se implemente, supondrá un cambio revolucionario para los hogares en los que se producen acaloradas discusiones sobre qué ver. De esta manera, los aficionados al deporte y al entretenimiento podrán ser más flexibles a la hora de ver la televisión.

Adiós a los planes de suscripción "todo o nada"

(Image credit: Shutterstock/ T. Schneider)

Durante años, los suscriptores de YouTube TV se han quejado de la estructura de los niveles de suscripción que se ofrecen. En este momento solo hay un nivel, el Plan Básico, que tiene un elevado costo mensual de 82,99 dólares, y la mayoría de los miembros apenas aprovechan los cientos de canales que se ofrecen.

Los nuevos cambios que se avecinan en YouTube TV supondrán el fin de la oferta única del Plan Básico y, en breve, se introducirán más de 10 niveles de suscripción específicos para cada género, lo que permitirá a los miembros ser más selectivos con respecto a los tipos de contenido que desean ver.

Aunque Google no ha dado detalles sobre cuáles serán exactamente los nuevos niveles, es probable que se dividan en deportes, entretenimiento y otros paquetes de streaming basados en contenidos especializados. En lugar de pagar una cuota elevada por canales que sabes que nunca verás, los nuevos niveles no solo te permitirán ahorrar bastante cada mes, sino que se adaptarán mucho más a tus gustos personales.

No sabemos exactamente cuándo se implementarán estas nuevas mejoras, salvo que llegarán a principios de 2026, pero lo que sí sabemos es que los suscriptores actuales de YouTube TV estarán especialmente satisfechos con la desaparición del plan básico.

