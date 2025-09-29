YouTube Premium recibe 5 nuevas y prácticas funciones, que incluyen reproducción más rápida y audio de mayor calidad

Estas funciones de YouTube Premium llegarán a más usuarios

Abordan las velocidades de reproducción, la calidad del audio y las descargas inteligentes.

YouTube acaba de renovar su página de funciones experimentales

Si has estado pensando si vale la pena pagar la suscripción a YouTube Premium, ahora obtienes cinco funciones más por tu dinero. Estas funciones estaban disponibles anteriormente como pruebas o en una selección limitada de dispositivos, y ahora se están implementando de forma más amplia.

Las nuevas funciones se describen en una publicación oficial del foro de ayuda de YouTube (vía 9to5Google ). La primera es la posibilidad de aumentar la velocidad de reproducción a un ritmo 4x, el doble de la velocidad máxima de 2x que obtienen los usuarios habituales de YouTube. Esta función ya está disponible en Android, iOS y la web.

Además, existe la opción de audio de mayor calidad, que aumenta la calidad de las canciones a 256 kbps en los vídeos oficialmente etiquetados como pistas de música. Esta opción ya estaba disponible en YouTube Music, pero ahora también está disponible en YouTube para Android e iOS.

El siguiente paso es "Saltar adelante (Jump Ahead", que permite saltar rápidamente a las secciones más vistas de un video (en teoría, eliminando las partes menos interesantes). Los suscriptores de YouTube Premium ya tenían acceso a esta función en computadoras y dispositivos móviles, y ahora también está disponible en las apps de YouTube para televisores inteligentes y consolas de videojuegos.

Novedades en YouTube Shorts

Desde hace unos meses, en mi opinión personal, creo que YouTube Shorts es la plataforma que mejor algoritmo tiene, sabe lo que ves por las mañanas, por las tardes y por las noches, y ya sea precisamente Shorts o un video regular en YouTube, te lanza las debidas sugerencias, no como TikTok o Instagram que ocasionalmente (y a veces no tan ocasional), te avienta videos que no quieres ver, simple y sencillamente porque es la novedad y te "obliga" a verlos.

Ahora bien, las otras dos funciones que queremos cubrir son para YouTube Shorts. La función de descargas inteligentes para Shorts, donde la app de YouTube descargará automáticamente los clips recomendados para ver sin conexión, ya estaba disponible en Android y se probó en iOS, y ahora está disponible para todos los usuarios de iPhone.

Lo mismo ocurre con la última función: el modo imagen en imagen para YouTube Shorts. Anteriormente, podías conseguirlo en Android y probarlo en iOS, pero ahora es parte oficial de la app de YouTube para iOS.

Si bien estas no son grandes mejoras, todas son útiles a su manera, y los suscriptores de YouTube Premium estarán encantados de ver una mayor paridad de funciones en múltiples dispositivos. Estas funciones se suman a todo lo que ya ofreces, como la visualización sin anuncios, la descarga de videos y YouTube Music Premium.

Algunas de estas funciones se están actualizando a partir de experimentos opt-in al mismo tiempo que YouTube está renovando su oferta YouTube Labs, que ahora parece tener un nuevo nombre y un nuevo enfoque en las funciones de IA.