YouTube insiste en que un formato publicitario de 90 segundos que no se puede saltar "no es algo que estemos probando", pero los usuarios, furiosos, afirman que "sin duda alguna existe"

Según se informa, los espectadores de YouTube TV están viendo anuncios más largos que no se pueden saltar

Sin embargo, YouTube niega que se estén probando estos anuncios

Cada vez aparecen más anuncios en los servicios de streaming

Se ha desatado un nuevo debate sobre los anuncios en YouTube, concretamente sobre los anuncios de 90 segundos que no se pueden saltar y que aparecen en la aplicación de YouTube TV. Los usuarios se quejan de que se han introducido, mientras que YouTube insiste en que no deberían aparecer.

Según informa 9to5Google, una cuenta oficial de YouTube en redes sociales publicó que la plataforma «no cuenta con un formato de anuncio de 90 segundos que no se pueda saltar», a pesar de que los usuarios han acudido a la web para expresar su frustración al ver aparecer estos bloques publicitarios en sus televisores.

"Esto no es algo que estemos probando en este momento", decía la publicación del equipo de YouTube, y agregaba que "estamos investigando esto más a fondo". Puedes ver algunas de las quejas de los usuarios recopiladas (con pruebas fotográficas) en Android Authority.

El artículo continúa a continuación.

Entonces, ¿los anuncios están ahí o no? Sí que están ahí, según Reddit, donde hay numerosos informes de que esto está sucediendo. Un usuario dice que ha tenido cuatro hasta ahora en un solo día, mientras que otro confirma que «sin duda existen».

El apocalipsis publicitario

Mientras YouTube investiga el asunto, es difícil saber con certeza qué está pasando, pero no parece haber motivos para dudar de los múltiples informes que están llegando de los espectadores, quienes se quejan de tener que esperar más tiempo para ver los anuncios y de no poder saltárselos.

Algunos usuarios sugieren que en realidad podría tratarse de casos en los que se muestran tres anuncios de 30 segundos seguidos, sin opción de saltarlos —lo que, técnicamente, daría la razón tanto a YouTube como a sus usuarios—, pero por el momento no están claros los detalles.

Lo que sí sabemos es que YouTube aloja y ofrece una cantidad increíble de contenido de video, y está aumentando sus esfuerzos para tratar de cubrir los costos, ya sea a través de anuncios más largos o animando a la gente a suscribirse a YouTube Premium.

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Sin embargo, definitivamente no es agradable para los espectadores, que ven cada vez más anuncios en todos los servicios de streaming. Quizás la última palabra (por ahora) debería ser para este usuario de Reddit: «La broma les sale mal porque mi capacidad de atención es demasiado corta para un anuncio de 90 segundos»

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