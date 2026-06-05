Roku acaba de añadir cuatro canales deportivos gratuitos, incluidos dos de la FIFA, pero los fans del Mundial también podrían utilizar estas VPN y apps en su lugar

Roku está pasando por una pequeña transformación en estos momentos, y los aficionados al deporte estarán encantados con la última iniciativa de la plataforma de streaming.

Justo después de la gran actualización gratuita de la pantalla de inicio de Roku, el gigante del streaming ha añadido discretamente varios canales deportivos nuevos justo a tiempo para el Mundial, y lo mejor de todo es que se puede acceder a todos ellos de forma totalmente gratuita en The Roku Channel.

A la lista de Roku de más de 500 canales en vivo gratuitos se suman Sports Illustrated, que destaca las novedades de las ligas y ofrece noticias y análisis deportivos, y FIFA Plus Women, un canal dedicado al fútbol femenino con resúmenes, partidos en vivo e historias sobre atletas individuales.

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Además, también se unirá a la oferta FIFA Plus Español, que es esencialmente la versión en español de FIFA Plus Women, pero ofrece cobertura de eventos internacionales. Además del contenido de fútbol, Stingray Hooked cubre todo lo relacionado con la pesca, incluyendo consejos y expediciones de pesca en todo el mundo, porque incluso los pescadores entusiastas necesitan su propia programación.

No es la primera vez este año que Roku amplía su oferta de canales de streaming gratuitos. Ya en abril lanzó varios canales nuevos dedicados a la emisión ininterrumpida de películas del oeste, además de nuevos canales de reality shows sin interrupciones.

Al igual que los demás canales gratuitos de Roku, su nuevo contenido deportivo también estará financiado por publicidad. También debes tener en cuenta que, aunque los nuevos canales llegan justo a tiempo para las celebraciones de la Copa del Mundo, no podrás ver los partidos correspondientes a través de The Roku Channel. Por suerte, tenemos la solución para ti.

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Por suerte para los espectadores del Reino Unido y Australia, todos los partidos se transmitirán de forma gratuita por la BBC e ITV (Reino Unido) y por SBS on Demand (Australia), así que no tendrás que preocuparte por usar una VPN, solo necesitarás una licencia de televisión. Aunque, si por casualidad estás de viaje mientras se celebra el Mundial, Norton VPN es nuestra mejor opción.

En cuanto a los espectadores de EE. UU., la cosa se complica un poco, ya que no podrás ver todos los partidos gratis, pero hay algunas formas de satisfacer tu pasión por el fútbol. Fox Sports (Fox One y FS1) transmitirá los partidos en vivo, así que si estás suscrito a un servicio de streaming en vivo que incluya estos canales, como YouTube TV o Hulu+ Live TV, podrás verlos con tu suscripción.

Si hace tiempo que estás pensando en suscribirte a YouTube TV, tu mejor opción es el Plan Sports, que ofrece de todo, desde noticias hasta partidos en vivo y canales locales. Actualmente está en oferta por $54.99 al mes (antes costaba $64.99), lo que te ahorrará $120 durante los primeros 12 meses. Como alternativa, también podrías aprovechar al máximo la prueba gratuita de 21 días si sabes que no usarás YouTube TV cuando termine el Mundial.

Sin embargo, una VPN podría ser una forma más económica de ver los partidos del Mundial, ya que luego la puedes usar para acceder a las transmisiones de la BBC e ITV en el Reino Unido, por ejemplo. En lugar de pagar $55 al mes por YouTube TV, el plan básico de Norton VPN te costará solo $39.99 al año (eso es aproximadamente $3.33 al mes).

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