Por fin se puede ver "Obsession" en casa, pero mi deseo de ver en streaming el inesperado éxito cinematográfico de 2026 aún no se ha cumplido

Ahora puedes revivir en casa el éxito sorpresa más grande de 2026 — siempre y cuando vivas en ciertos países, claro está

La película revelación de 2026, "Obsession", por fin ha llegado a los hogares

Esta película de terror sobrenatural está disponible para alquilar o comprar en ciertas plataformas

Desafortunadamente, todavía no está disponible para ver en streaming en todas partes

Obsession, la película revelación de 2026 que ha dado de qué hablar en todo el mundo desde su estreno en cines el 15 de mayo, por fin está disponible para verla en casa, pero solo si vives en determinados países.

La mayor sorpresa del año, cuya producción costó, según se informa, 750 000 dólares y que —al momento de esta publicación— ya casi ha superado los 400 millones de dólares a nivel mundial, ya está disponible en algunos de los mejores servicios de streaming del mundo.

En este momento, en EE. UU., puedes alquilar esta película de terror sobrenatural y romance, dirigida por Curry Barker, en plataformas de video a pedido premium (PVOD) como Apple TV y Amazon por 19.99 dólares. También puedes agregarla de forma permanente a tu colección de películas digitales por 24.99 dólares.

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Para quienes hayan estado viviendo bajo una roca durante las últimas siete semanas y no sepan nada al respecto, *Obsession* cuenta la historia de Bear (Michael Johnston), un perdedor enamorado que no sabe cómo decirle a Nicki (Inde Navarette), por quien lleva mucho tiempo sintiendo algo, lo que realmente siente.

Sin embargo, Bear pronto descubre un objeto misterioso llamado «One Wish Willow», del que se dice que concede cualquier deseo que una persona pueda tener. En resumen: Bear compra uno y desea que Nicki lo ame más que a nada en el mundo —y no tarda mucho en darse cuenta de que ha cometido un error terrible, terrible.

Impulsada por la destacada actuación de Navarette, digna de un premio, y por el boca a boca positivo, *Obsession* ha tenido a los fans, bueno, obsesionados desde hace casi dos meses. Con una historia sencilla pero muy efectiva, temas y asuntos profundamente incómodos, y escenas que se te quedarán grabadas mucho después de que terminen los créditos, es básicamente el Kpop Demon Hunters de este año, aunque sin un álbum lleno de canciones pegajosas y, ya sabes, definitivamente no es para niños.

¿Por qué todavía no puedo ver Obsession en casa?

Obsession | Official Trailer - YouTube Watch On

Desde que se confirmó el estreno en plataformas de "Obsession" a través de whentostream.com, los fans han estado ansiosos por ver una de las películas nuevas con mejor desempeño y mejores calificaciones de este año desde la comodidad de su sofá.

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Desafortunadamente, mientras que los cinéfilos en EE. UU. definitivamente pueden verla a partir del pasado (30 de junio), los aficionados al cine en otros territorios no tienen tanta suerte. De hecho, en un hilo relacionado con su estreno en plataformas digitales en r/movies, numerosos fans han expresado su decepción porque esta película de comedia negra y llena de sustos no está disponible para verla en casa en su región del mundo.

Por el momento, parece que "Obsession" se puede alquilar o comprar en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Sin embargo, he revisado Prime Video y Apple TV en el Reino Unido, y no está disponible en ninguno de estos servicios de video a la carta (VoD). Tampoco hay indicios de cuándo lo estará.

Esperemos que no pase mucho tiempo antes de que "Obsession" llegue a las plataformas de PVOD a nivel mundial —y, una vez que su arrolladora carrera en taquilla finalmente llegue a su fin, a otras plataformas de streaming como Peacock (en EE. UU.) y Netflix (a nivel internacional). Hasta entonces, no te quedará más remedio que verla en tu cine local por enésima vez.

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