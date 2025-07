¿Eres fan de Pokémon, pero te perdiste el "Pokémon Presents" más reciente? No te preocupes, aquí tenemos todo lo que los fans de stop-motion de la franquicia necesitan conocer.

Takato Utsunomiya, director de operaciones de Pokémon Company, no solo confirmó que la encantadora serie de animación de Netflix Pokémon Concierge tendrá una segunda temporada (y muy pronto), sino que también se anunció Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu, una nueva serie de la leyenda de la animación británica Aardman.

Aunque es probable que todos los fans acojan con satisfacción el regreso al adorable mundo del complejo Pokémon, es la perspectiva de que la franquicia forme equipo con uno de los estudios de animación más emblemáticos del mundo lo que más me entusiasma, sobre todo después del éxito de su reciente especial sobre Wallace y Gromit.

Cuentos Pokémon de Aardman Animation: Las desventuras de Sirfetch'd y Pichu

El especial titulado Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl demostró que Aardman sigue siendo tan bueno como siempre, si no es que mejor, gracias a los avances en las técnicas de animación cuadro por cuadro. La película fue uno de los programas más vistos en la televisión del Reino Unido durante la Navidad de 2024 y, para finales de enero, se había convertido en el programa animado más visto desde que se tiene registro, con la asombrosa cifra de 21.6 millones de espectadores.

Es poco probable que Pokémon Tales alcance la misma audiencia, pero demuestra que Aardman es una apuesta segura para la franquicia, y el breve adelanto mostrado confirma que The Misadventures of Sirfetch’d & Pichu tendrá todo el ingenio y la calidez que ya esperamos de un proyecto de Aardman.

El tráiler también parece confirmar que la serie estará ambientada en la región de Galar —el equivalente del Reino Unido en el universo Pokémon—, y el hecho de poner a un Wooloo como personaje central es claramente un guiño al exitoso spin-off Shaun the Sheep, derivado de Wallace & Gromit, lo que sugiere que la nueva serie estará dirigida a un público similar.

Durante la presentación en el evento Pokémon Presents, el cofundador de Aardman, Peter Lord, adelantó qué podemos esperar del show, mencionando que la historia será contada desde la perspectiva de los dos Pokémon protagonistas, y que ofrecerá una “mirada única al mundo Pokémon.”

Aún no se ha anunciado en qué plataforma se podrá ver Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd & Pichu, pero sabemos que llegará en 2027.

Segunda temporada de Pokémon Concierge de Netflix

Mientras tanto, los fans pueden disfrutar de nuevos episodios de otra entrega en stop-motion de la franquicia, Pokémon Concierge. La serie de Netflix está a punto de estrenar cuatro nuevos capítulos, que invitan al público a regresar al idílico Resort Pokémon.

La serie sigue a Haru (a la que pone voz Karen Fukuhara), que abandona su ajetreada vida de asalariada en la ciudad para convertirse en conserje del hotel. A través del cuidado de los huéspedes Pokémon de espíritu libre, Haru aumenta su confianza y descubre lo que es verdaderamente importante en la vida.

Las bellas animaciones de la serie, sus relajantes vibraciones y sus temas de afirmación de la vida cautivaron al público, convirtiéndose en una de las mejores series de Netflix cuando se estrenaron las cuatro primeras entregas en las Navidades de 2023, y la serie recibió varios elogios, entre ellos una mención a la Mejor Dirección en los Premios Annie y una puntuación del 100% en Rotten Tomatoes por parte de la crítica.

El 4 de septiembre, cuando la serie regrese a uno de los mejores servicios de streaming, podrás disfrutar de más aventuras conmovedoras con Haru, Psyduck y sus invitados.