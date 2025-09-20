Logitech G PLAY 2025: Streamlabs presenta la IA que cambiará la forma de transmitir en vivo

¿Eres fiel consumidor o creador de livestreaming? De ser así, debes prepararte para una nueva era, pues Streamlabs presentó el Agente Inteligente de Transmisión : un agente de IA desarrollado con aceleración NVIDIA RTX y tecnología de InWorld que ayuda a los creadores a copresentar, producir y resolver problemas en sus transmisiones en tiempo real. Cabe mencionar que este increíble enuncio se realizó durante el Logitech G Play 2025.

Basado en el ecosistema de herramientas para creadores de NVIDIA, como NVIDIA Broadcast, este agente está diseñado para brindar a los creadores un nivel profesional de acabado mientras los libera para enfocarse en lo que realmente importa: conectarse con su audiencia.

Por qué es importante: Los streamers de hoy son en parte animadores, en parte productores y en parte soporte técnico: deben equilibrar la narración del juego, los cambios de escena, la repetición de clips, la moderación del chat y los fallos inesperados, todo mientras juegan al máximo nivel.

El blog de RTX AI Garage de esta semana destaca cómo el nuevo Agente de IA aligera esa carga:

Cohost Avatar 3D: Una persona en pantalla realista (impulsada por NVIDIA ACE Audio2Face y NVIDIA DLSS) que puede interactuar con los espectadores, llenar momentos de silencio y responder preguntas sin que los creadores tengan que salir del juego con alt-tab.

Asistente de Producción Inteligente: Automatizaciones personalizables gestionan cambios de escena, repeticiones de clips y capturas de momentos destacados en tiempo real. Esto es posible gracias al codificador dedicado de NVIDIA (NVENC), que garantiza un juego fluido y una transmisión de alta calidad desde una sola PC.

Soporte Técnico Integrado: Modelos de visión en tiempo real, acelerados por las GPU NVIDIA GeForce RTX, monitorean eventos del juego como victorias o descensos de salud y pueden señalar problemas o activar efectos al instante.

Especificaciones rápidas a tener en cuenta:

Compatibilidad con juegos: Se lanza con Fortnite; más títulos llegarán a lo largo de 2025.

Requisitos del sistema: Al menos una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060, Quadro RTX 4000 o TITAN RTX, con el controlador GeForce Game Ready más reciente. Se recomiendan 12 GB de VRAM para configuraciones de doble PC (24 GB para cargas de trabajo completas en una sola PC; 8 GB para el modo solo voz).

Planes: La versión gratuita ofrece 100 interacciones de voz/texto de por vida y cinco automatizaciones activas; Streamlabs Ultra amplía a 1,000 interacciones mensuales y diez automatizaciones.

Con el Agente Inteligente de Transmisión ahora disponible en Streamlabs Desktop, incluso los streamers principiantes pueden ofrecer transmisiones con calidad profesional sin necesidad de costosos equipos de múltiples PC o configuraciones complejas.