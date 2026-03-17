Ya se ha confirmado la fecha de lanzamiento del tráiler de "Spider-Man: Brand New Day", y los fans de Marvel ya están descifrando los detalles antes de tiempo

Las primeras imágenes del primer avance de Spider-Man 4 ya se han publicado en Internet

Se ha revelado la fecha de lanzamiento del primer tráiler de "Spider-Man: Brand New Day"

El actor principal, Tom Holland, ha confirmado que saldrá el 18 de marzo

Los superfans de Marvel ya han revelado las primeras imágenes

¡Es oficial!: El primer tráiler de "Spider-Man: Brand New Day" se estrenará mañana miércoles 18 de marzo, pero ya puedes ver las primeras imágenes ahora mismo.

El jueves pasado (12 de marzo), un nuevo rumor sobre el tráiler de "Spider-Man: Brand New Day" desató una nueva ola de entusiasmo entre los fans, que esperaban que el tan esperado primer teaser llegara el 18 de marzo. Cinco días después de que esa especulación circulara por Internet, la estrella de Spider-Man, Tom Holland, utilizó su cuenta personal de Instagram para confirmar que el tráiler inaugural se lanzará en esa fecha.

Como parte de la publicación que aparece a continuación, Holland también dijo que nos verá mañana por la mañana en la ciudad de Nueva York. Eso implica que deberíald be released at 9am ET, which equates to 6am PT and 1pm GMT.

El artículo continúa a continuación

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Pero, espera, hay más, porque Holland también ha revelado que los fans pueden empezar a atar cabos antes del estreno completo del teaser el 18 de marzo.

De hecho, a partir de ahora mismo —bueno, a partir de las 5:00 a. m. PT / 8:00 a. m. ET / 12:00 p. m. GMT del 17 de marzo— han empezado a filtrarse en línea los primeros fragmentos del primer teaser de Spider-Man 4.

En su último video de Instagram, Holland explicó: «Hemos recibido mucho amor y apoyo desde el primer día en la realización de estas películas y, sin esa comunidad, no habría Spider-Man.

«Para mostrarles nuestro agradecimiento, estamos haciendo algo que nunca se ha hecho antes. Acompáñennos mientras comienza un nuevo día en todo el mundo, y algunos de nuestros mejores fans nos ayudarán a lanzar fragmentos de nuestro nuevo tráiler».

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Bien, ¿cómo funcionará esto? ¿Y cómo encontramos las piezas de dicho tráiler? En el pie de foto que acompaña la publicación de Holland, se puede ver un nombre de usuario de Instagram: pol_deportes. Haz clic en el nombre de usuario y la primera publicación que aparece en el feed de pol_deportes contiene el primer clip del tráiler de la nueva película de Marvel y Sony. Échale un vistazo a continuación (Nota: tendrás que pasar al segundo video de la publicación para ver el clip):

A post shared by Cliver Huaman Sanchez (@pol_deportes) A photo posted by on

Desde ahí, puedes seguir esta búsqueda viral de huevos de Pascua haciendo clic en los enlaces a las cuentas de Instagram de otros superfans de Spider-Man que aparecen en cada publicación posterior.

Al momento de la publicación, el único otro video que he encontrado está en la página de osuspidey. Sin embargo, dado que osuspidey le pasó el relevo a otro usuario de redes sociales, theamazingalexallerano, ahí es donde aparecerá el próximo clip. Así que mantén los ojos bien abiertos por ahí, porque pronto habrá más imágenes de la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

No está claro cuántos de estos clips tendremos, ni sabemos si el tráiler completo se dará a conocer en fragmentos antes de su gran estreno mañana. Sin embargo, considerando cuánto tiempo hemos tenido que esperar por las primeras imágenes de la película de la Fase 6 de Marvel, ¡no me vas a escuchar quejarme!

Para más información sobre una de las nuevas películas más emocionantes de 2026, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre Spider-Man: Brand New Day. Asegúrate de volver a visitarme el 18 de marzo, ya que estaré cubriendo el lanzamiento del tráiler en vivo.

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