Wall-E y Eve han vuelto a Disneyland por tiempo limitado, y no puedo dejar de pensar en qué robots de personajes veremos después

Wall-E y Eve están saludando a los visitantes en el Pixar Place Hotel de Disneyland por tiempo limitado

Esto da una pista sobre la próxima ola de robots con forma de personajes y experiencias interactivas de Disney

Es una ocasión única para ver a este dúo

Puede que el espacio acapare los titulares gracias a la misión Artemis II, pero aquí en la Tierra, Disney está avanzando discretamente con algo igual de futurista: robots reales con los que realmente puedes interactuar.

Además, faltan solo unas semanas para el Día de la Tierra y, de hecho, estamos en la Semana Nacional de la Robótica, lo que hace que el momento sea aún más oportuno.

Así que es natural que Disney esté dando protagonismo a Wall-E y Eve de una manera bastante divertida. La pareja, a la que conocimos por primera vez en la película Wall-E de 2008, ha estado disfrutando de un pequeño resurgimiento, y hasta Lego ha lanzado un nuevo set para construir a ambos. Y gracias al Pixar Place Hotel en el Disneyland Resort de Anaheim, California, tendrás la oportunidad de conocer al dúo este mes.

El artículo continúa a continuación.

Wall-E y Eve saludarán a los visitantes —en honor al Mes de la Tierra— exclusivamente los miércoles de abril de 2026: 8, 15, 22 y 29 de abril. Espero que haya una larga fila. Wall-E —especialmente junto a Eve— sigue siendo una presencia relativamente poco común en Disney, lo que convierte esto en una oportunidad notable para los fans. En 2025, solo se vio a Wall-E en el mismo hotel.

(Image credit: Disneyland)

Y lo que es más importante, no se trata solo de un encuentro puntual, sino de otra señal de que Disney está avanzando hacia experiencias robóticas más interactivas y centradas en los personajes.

Esa dirección coincide plenamente con lo que Kyle Laughlin, vicepresidente sénior de I+D, Tecnología e Ingeniería de Walt Disney Imagineering, declaró a TechRadar antes del debut de Olaf en Adventure World, en Disneyland París: «No imaginamos solo un robot de una franquicia, sino todo un mundo poblado por personajes que conoces y amas».

En otras palabras, es probable que estén por llegar más robots —y más oportunidades para que los visitantes interactúen con ellos—. Teniendo en cuenta que el encuentro con Wall-E y Eve es en el Pixar Place Hotel, no requiere entrada al parque ni boleto, aunque es probable que la demanda sea alta.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Según los videos compartidos por Disneyland en Instagram —y por los afortunados visitantes que ya han visto a la pareja—, Wall-E entra rodando, mientras que Eve parece moverse con la misma fluidez que se esperaría de la película. Es un efecto elegante que se ha logrado muy bien, y ambos robots están impresionantemente bien hechos.

A post shared by Disneyland (@disneyland) A photo posted by on

Aunque Eve y Wall-E se dan la mano en el centro, las extremidades exteriores de ambos se mueven, y toda la cabeza de Wall-E —así como sus ojos— tiene movilidad para transmitir emociones. Del mismo modo, los ojos de Eve parecen estar basados en LED y pueden cambiar sobre la marcha. Por supuesto, es posible que los oigas hablar mientras pasan rodando o cuando te acerques para saludarlos.

Allie Kawamoto, Gerente de Integración de Experiencias Hoteleras de Disneyland Resort, dijo a TechRadar: «¡Estamos emocionados de celebrar el Mes de la Tierra y dar la bienvenida a Wall-E y Eve al Pixar Place Hotel los miércoles de este abril! Esta es una gran adición para los huéspedes que se alojan en el hotel o se detienen para saludar rápidamente».

Es una bonita forma de celebrar el Día de la Tierra —y el Mes de la Tierra en general— y es una experiencia gratuita para cualquiera que pueda llegar al Pixar Place Hotel.

(Image credit: Disneyland)

También espero que se trate de un resurgimiento continuo en Walt Disney Imagineering, Disney Live Entertainment y Disney en general, que permita sacar al público sus robots y animatrónicos más impresionantes para que los visitantes disfruten de estas interacciones únicas.

Hemos visto el debut de Olaf en Disneyland París, con su llegada a Hong Kong Disneyland prevista para finales de este año, y un adelanto más de Imagineering de que el muñeco de nieve que camina y habla, así como otros personajes, se verían en otros parques, incluyendo Walt Disney World y Disneyland. Además, los BDX Droids han recorrido el mundo: comenzando por Disneyland en California, luego Disneyland París, Disney World en Florida y, finalmente, en alta mar a bordo de Disney Cruise Line.

Me emociona y me entusiasma especialmente que Disney vaya a presentar a Wall-E y Eve, y tengo la esperanza de que podamos ver más llegadas de robots anteriores y otros completamente nuevos a medida que el trabajo dentro de Imagineering siga intensificándose.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.