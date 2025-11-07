Un nuevo informe de Marvel parece confirmar cuándo se estrenará el primer tráiler de Avengers: Doomsday, y podría ser antes de que termine 2025

Disney y Marvel no han dicho nada sobre cuándo podría llegar el primer tráiler de Doomsday.

El primer tráiler de Avengers: Doomsday podría llegar en diciembre

Un nuevo informe sugiere que se proyectará antes de las proyecciones públicas de Avatar: Fire and Ash

Otros rumores sobre el primer teaser de la película de Marvel están circulando en Internet

¿Marvel podría adelantar un regalo de Navidad? Si el último informe resulta ser cierto, estaríamos disfrutando del primer tráiler de Avengers: Doomsday el próximo mes.

En octubre informé de que el primer tráiler de Doomsday se proyectaría antes de las proyecciones públicas de Avatar: Fuego y cenizas. Se trata de la tercera entrega de la franquicia de películas de ciencia ficción de James Cameron, que ha recaudado miles de millones de dólares y que se estrenará el 19 de diciembre.

Más de un mes después de ese rumor inicial, un nuevo informe de Collider ha indicado que el primer tráiler de la próxima película de Los Vengadores se mostrará antes de Avatar 3. Eso es según múltiples fuentes con las que ha hablado Collider, que también admitieron que Disney y Marvel podrían cambiar de opinión sobre el lanzamiento del tráiler de aquí a entonces.

I like that tbh. Avatar on F4, and now Doomsday on Avatar 3 for a big marketing push. 💰💰💰But i hear some ppl might get an even earlier look. something about a particular sunday event in december🤷🏽‍♂️👀 https://t.co/KYVBga64X8November 6, 2025

Sin embargo, es posible que el 19 de diciembre no sea la primera vez que se muestre al público un primer avance oficial de Avengers 5. Cryptic4KQual, un experto del sector con un historial irregular en lo que respecta a filtraciones, publicó en X/Twitter (véase más arriba) que algunas personas podrían ver el tráiler durante «un evento especial que tendrá lugar un domingo de diciembre».

En mi opinión, dicho evento podría ser una de dos cosas. La primera es la Comic-Con de Brasil (CCXP), que se celebra el primer fin de semana del próximo mes. Marvel ha estado presente en ediciones anteriores de la CCXP e incluso ha hecho algunos anuncios importantes en la convención, por lo que no sería una sorpresa que el tráiler se estrenara mundialmente en la convención de este año.

Sin embargo, Cryptic4KQual ha afirmado que el tráiler no se mostrará en la CCXP 2025. Si esto es cierto, la otra opción disponible para Disney y Marvel sería celebrar un evento solo para la prensa, mostrar el tráiler a un grupo selecto de periodistas con sede en Estados Unidos y celebrar después una breve sesión de preguntas y respuestas con el fin de permitir que ciertos medios publiquen dichas preguntas y respuestas en una fecha posterior.

Es posible que veamos por primera vez oficialmente al Doctor Doom interpretado por Robert Downey Jr. antes de que termine 2025. (Image credit: Walt Disney Studios/Marvel Studios)

Pero espera... hay más. En la edición del 3 de noviembre de 2025 del programa The Kristian Harloff Show, el presentador titular del podcast reveló lo que había oído sobre el tráiler.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No voy a revelar todo lo que dijo para no desvelar la sorpresa. Sin embargo, según la fuente de Harloff, Disney y Marvel habían montado diferentes versiones del primer teaser de la película de la Fase 6 de Marvel y aún no han decidido cuál utilizar. Dependiendo de lo que hayas leído en Internet o escuchado de segunda mano de otros fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), es posible que la versión que te han descrito no sea el tráiler que finalmente se seleccione y se estrene.

Avengers: Doomsday no llegará a los cines hasta el 18 de diciembre de 2026, por lo que, incluso si Disney/Marvel retrasan el lanzamiento de su primer tráiler, todavía hay mucho tiempo para que ambos generen expectación por la que será una de las películas más importantes del próximo año.

Mientras tanto, lee lo que sabemos hasta ahora sobre Avengers: Doomsday. Cuando termines, lee la otra gran noticia sobre la película del MCU que ha llegado esta semana, en forma de un nuevo vídeo de Doomsday que insinúa más vínculos entre Iron Man y Doctor Doom, y da otra pista sobre su trama.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.