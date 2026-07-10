Un nuevo comercial de "Spider-Man: Brand New Day" ha revelado más detalles sobre la batalla contra Hulk - y ha insinuado el posible regreso de otro villano del MCU

Hulk y Spider-Man se enfrentarán en la nueva película de Marvel protagonizada por este último

Se ha dado a conocer un nuevo avance de Spider-Man: Brand New Day

El comercial de televisión coreano muestra más detalles de la batalla del héroe protagonista contra Hulk

Además, parece revelar el regreso de otro de los enemigos del hombre araña

Un nuevo comercial de televisión de "Spider-Man: Brand New Day" nos ha permitido ver otra vez la próxima pelea del héroe protagonista contra Hulk.

El avance de 30 segundos, que puedes ver a continuación, se estrenó originalmente en Corea del Sur, pero desde entonces ha sido compartido por numerosos medios, entre ellos Discussing Film. Y, aunque contiene varias secuencias que ya hemos visto en el primer avance de Spider-Man 4 y en el tráiler oficial de Brand New Day, los últimos cinco segundos del video están dedicados a la mencionada batalla entre los alter egos de Peter Parker y Bruce Banner.

New teaser for ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’.In theaters on July 31. pic.twitter.com/hjbxYGX7tVJuly 10, 2026

Hay que reconocer que esto no es más que un breve vistazo a lo que se espera que sea una de las escenas más destacadas de la película de Marvel. No obstante, hay un par de cosas importantes que podemos deducir de este último avance, incluyendo el posible regreso de otro villano de Spider-Man al que no hemos visto desde "Spider-Man: Homecoming" de 2016. A continuación hay posibles spoilers importantes de Spider-Man 4, así que mejor no sigas leyendo si no quieres saber nada más.

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¿De dónde sacaste esto, Spidey? (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

En cuanto a los adelantos sobre los villanos, parece que Shocker podría formar parte de la ya nutrida galería de villanos de la película de la Fase 6 de Marvel.

En los cómics, este antagonista utiliza guanteletes mecánicos capaces de electrocutar o aturdir a las personas. Para su debut en la película de acción real *Homecoming*, la primera versión de Shocker fue interpretada por Logan Marshall-Green. Sin embargo, después de que Adrian Toomes/El Buitre, interpretado por Michael Keaton, lo matara, el papel de Shocker pasó a manos de Herman Schultz, interpretado por Bokeem Woodbine. Por cierto, Schultz es la única persona que utiliza el alias de Shocker en el material original.

Pero me estoy desviando del tema. El último comercial de televisión de "Brand New Day" revela que el héroe homónimo de Tom Holland usará uno de los guanteletes de Shocker para intentar someter a Hulk, quien, por razones aún desconocidas, se ha embarcado en otra ola de destrucción por la ciudad de Nueva York.

(Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

¿Significa esto que veremos a Woodbine aparecer de verdad en esta película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)? ¿O será que Shocker solo hará un cameo de una fracción de segundo como parte de un montaje más amplio en la secuencia inicial de la película, en la que se verá a Spidey luchando y derrotando a muchos de sus enemigos? Esto último explicaría por qué Spider-Man tiene uno de sus guanteletes en su poder, especialmente si lo confiscó en secreto para usarlo en el futuro.

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Otro detalle interesante de este avance televisivo es que el trepamuros no se enfrentará a Hulk por su cuenta.

De hecho, en el segundo 0:10, hay otro clip que, si parpadeas, te lo perderás, en el que se ve a Spider-Man peleando contra la enorme, verde y malvada bestia. Sin embargo, si detienes el avance en el momento justo, verás cómo se dispara un arma desde un ángulo inusual.

Bienvenido de regreso, Frank (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Con un pequeño truco de edición (es decir, subir el brillo de tu pantalla), podrás ver claramente que Frank Castle/El Castigador, interpretado por Jon Bernthal, está tirado en el piso mientras le dispara a Hulk. Es evidente que a Frank no le llegó el mensaje sobre la piel impenetrable de Hulk...

Entonces, ¿se une Castle a la pelea para ayudar a Spidey a detener a Hulk, que está fuera de control? No según un fragmento filtrado de un próximo libro de arte de Spider-Man: Brand New Day.

Según la cuenta de fans de X/Twitter BuiltFromSmash, «[El] Punisher termina viéndose envuelto en la batalla entre Spider-Man y Hulk, no porque esté persiguiendo a ninguno de los dos, sino porque su propia misión choca con la de ellos».

¿Qué significa esto exactamente? No puedo decirlo con certeza. Sin embargo, con los rumores que circulan en línea desde hace meses de que Castle está protegiendo al misterioso personaje de Sadie Sink en Spider-Man 4, y su aparente participación en forzar a propósito a Banner a transformarse en Hulk, no me sorprendería que todo esto esté relacionado de alguna manera. De cualquier forma, esperemos que el duelo entre Spider-Man y Hulk termine de manera amistosa y recree una escena muy específica de Marvel Comics que los fans están deseando ver.

De todos modos, antes de que llegue el 29, 30 o 31 de julio (dependiendo de dónde vivas), entérate de todo lo que sabemos hasta ahora sobre Spider-Man: Brand New Day. Una vez que termines de leer eso, échale un vistazo a mi guía de elenco y personajes de Spider-Man: Brand New Day para ver quiénes aparecerán junto a Holland, Ruffalo, Sink y Bernthal en una de las películas nuevas más esperadas de este año.

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