Probé los nuevos sets Smart Brick y Stars Wars de Lego, y el mayor cambio de Lego en 50 años me ha conquistado

Han sido unos días muy ajetreados aquí en Las Vegas, en el CES 2026, pero he conseguido sacar una hora para probar el mayor cambio que Lego ha introducido en su emblemático ladrillo desde 1958.

Ese cambio tiene una forma muy familiar. A primera vista, se trata de un ladrillo clásico de 2 x 4, con los conocidos salientes, rematado con una tapa transparente y alojado en una carcasa negra. Pero bajo la carcasa, está repleto de tecnología.

En su interior hay un chip ASIC personalizado, junto con un sensor de movimiento, un giroscopio, un altavoz y LED. Este Smart Brick sirve como cerebro central del nuevo sistema Lego Smart Play, activando luces y sonidos en respuesta a las Smart Minifigures y Smart Tags cercanas.

Quizás hayas notado lo que no he mencionado: no hay ninguna aplicación. Y esa es una parte fundamental de este cambio. A diferencia de los anteriores lanzamientos de Lego, que se basaban en gran medida en las pantallas, Smart Play está diseñado como una experiencia complementaria. Se suma a la fórmula tradicional de Lego de construir y jugar, y si no te interesa, no es necesario participar. Sin embargo, después de probar Smart Play, espero que la mayoría de los constructores quieran explorar lo que puede hacer.

Smart Play ha suscitado cierto debate desde su presentación, pero después de pasar un tiempo con los nuevos sets Star Wars Smart Play que se lanzarán el 1 de marzo de 2026, junto con construcciones de demostración más pequeñas diseñadas para mostrar el alcance del sistema, estoy seguro de que Lego tiene un éxito entre manos o, como mínimo, una base sólida para ello.

Todo se trata de jugar

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Lego Smart Play deja una cosa muy clara desde el primer momento: está pensado para niños o para cualquiera que realmente juegue con Lego. Por supuesto, puedes construir el X-Wing, el TIE Fighter o el Trono del Emperador y exhibirlos, pero Smart Play no está optimizado para lucirlos en una estantería, sino que está diseñado para que lo cojas, lo muevas y lo uses activamente.

Esa intención queda especialmente clara con el X-Wing y el TIE Fighter, que parecen diseñados específicamente para combates aéreos. Nada de lo que manejé me pareció frágil o delicado, y la forma en que se integran los Smart Bricks refuerza la idea de que estos sets están pensados para jugar de verdad. Los diseñadores de Lego tuvieron claramente en cuenta la realidad de los niños volando naves y chocando láseres imaginarios entre sí.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Durante mi experiencia práctica, no encontré ningún fallo. El Smart Brick detectó constantemente las minifiguras y las etiquetas inteligentes cercanas, y todo funcionó como se esperaba siempre que el ladrillo principal estuviera cargado. No hubo ningún momento en el que sintiera que tenía que «enseñar» al sistema lo que estaba haciendo, simplemente respondía con luces o sonidos.

Una de las decisiones de diseño más inteligentes es cómo el juego físico con Lego permite directamente la experiencia tecnológica. En el TIE Fighter, por ejemplo, el sonido del bláster se activa bloqueando y desbloqueando un sensor situado junto al Smart Brick utilizando un elemento Lego real, básicamente pulsando un gatillo. No hay ningún botón ni interruptor oculto; se trata de una interacción táctil clásica.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

No construí los sets de Star Wars desde cero durante la demostración, pero pasé mucho tiempo jugando con ellos, incluidos el X-Wing, el TIE Fighter y el Trono. Saqué un Smart Brick de su cargador inalámbrico, coloqué a R2-D2, con una Smart Tag en la espalda, delante de él e inmediatamente escuché sus familiares tonos de droide.

A partir de ahí, puse a R2-D2 en la parte trasera del X-Wing, a Luke en la cabina y coloqué un Smart Brick en el centro de la construcción, y fue entonces cuando la tecnología dejó de ser lo importante.

Sin pensarlo realmente, comencé a volar el X-Wing por el aire. Los sonidos del motor subían y bajaban a medida que lo movía, y cuando volqué la nave, R2-D2 soltó un grito de sorpresa. No había ninguna configuración ni instrucciones, solo causa y efecto. Se sentía instintivo, el tipo de juego que te invita a completar la historia tú mismo.

La imaginación por encima de la instrucción

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Por ahora, Lego no va a revelar la tecnología que hay detrás de los Smart Bricks, las Smart Minifigures o las Smart Tags. Lo que se mostró entre bastidores durante las demostraciones apunta a un sistema más amplio, pero la experiencia en el lanzamiento es intencionadamente imprecisa.

No hay una historia predefinida ni una secuencia guionizada. Los sonidos, las luces y las reacciones dependen de la proximidad, el movimiento y la ubicación. En las demostraciones, Lego también mostró cómo los Smart Bricks pueden detectar el color mediante un sensor de luz ambiental y reflejarlo con LED integrados, incluso transmitiendo esos colores a los Smart Bricks cercanos a través de Smart Tags, todo ello en tiempo real y sin necesidad de configuración.

Los Smart Bricks también pueden reaccionar a la ubicación de una minifigura inteligente en el espacio, ya sea cerca, arriba, abajo o incluso al otro lado de la habitación, lo que subraya que, aunque el juego parece sencillo, este sistema se basa claramente en una base técnica sólida.

Si colocas a Darth Vader en un X-Wing, es posible que desencadene algo inesperado. Si dejas a R2-D2 en el suelo mientras levantas el X-Wing con Luke dentro, es posible que oigas un grito de pánico del droide desde abajo.

El sistema gestiona los sonidos y las luces de forma silenciosa en segundo plano, lo que te permite contar nuevas historias con personajes conocidos.

Duración de la batería, carga y precio

(Image credit: Future/Jacob Krol)

La duración de la batería es inevitablemente parte de la conversación sobre Smart Play. Lego afirma que cada Smart Brick puede ofrecer alrededor de 40 minutos de juego continuo, lo que puede parecer modesto sobre el papel. En la práctica, el sistema no está diseñado para una activación constante, sino que se basa en ráfagas de juego, pausas y reconstrucciones.

La carga es muy sencilla. Los Smart Bricks se cargan de forma inalámbrica a través de una base de carga rectangular de color amarillo brillante con un puerto USB-C, que se incluye en la caja. Hay una sutil hendidura en el centro, y se pueden colocar los Smart Bricks en ella en cualquier orientación, sin necesidad de alinearlos ni manipular los contactos.

Lego también me dijo que no le preocupa que los Smart Bricks permanezcan inactivos durante largos periodos de tiempo. Cuando no se utilizan, entran en un estado de suspensión de bajo consumo, y para activarlos basta con agitarlos.

Los nuevos sets Lego Smart Play tienen un precio a partir de 69,99 dólares / 59,99 libras esterlinas / 99,99 dólares australianos. No son baratos, pero están en línea con los precios habituales de Lego, especialmente para los sets con licencia de Star Wars, que ahora incluyen componentes electrónicos. La interactividad añadida resulta significativa, en lugar de ser un simple truco, sobre todo para los niños que jugarán activamente con estos sets.

Veamos en detalle los tres sets, que se podrán reservar a partir del 9 de enero de 2026:

Lego Star Wars SMART Play: Caza TIE de Darth Vader: Este set contiene 473 piezas para construir el caza TIE, un puesto avanzado y una estación de reabastecimiento de combustible. Incluye un Smart Brick, una minifigura inteligente de Darth Vader, una etiqueta inteligente del caza TIE y una minifigura estándar del piloto rebelde. Su precio es de 69,99 $ / 59,99 £ / 99,99 AU$.

LEGO Star Wars SMART Play: X-Wing Rojo Cinco de Luke: Contiene 584 piezas para construir el X-Wing, un centro de mando, un transportador y una torreta imperial. Incluye un Smart Brick, dos minifiguras inteligentes (Luke Skywalker y la general Leia Organa), cinco etiquetas inteligentes, R2-D2 y minifiguras estándar. Su precio es de 99,99 $ / 79,99 £ / 149,99 AU$.

LEGO Star Wars SMART Play: Duelo en la sala del trono y A-Wing: El set más grande, con 962 piezas, que incluye la sala del trono de la Estrella de la Muerte con una silla giratoria y un caza A-Wing. Incluye tres minifiguras inteligentes (Darth Vader, el emperador Palpatine y Luke Skywalker), dos ladrillos inteligentes y cinco etiquetas inteligentes.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol) (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol) (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol)

El futuro de Smart Play

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Lo que más me llamó la atención durante mi experiencia con Smart Play es lo poco que exige el sistema. En cuestión de minutos, la tecnología pasa a un segundo plano y el juego toma el control, que es donde Lego siempre ha destacado, especialmente para los niños.

Mi primera impresión es que Smart Play parece realmente prometedor. Es divertido, intuitivo y deliberadamente adictivo. No intenta redefinir Lego ni poner la tecnología en primer plano, sino que, discretamente, ofrece más posibilidades a la imaginación.

Esto también se percibe como una base. Star Wars es un tema obvio para el lanzamiento de Smart Play, pero es fácil imaginar cómo podría crecer este sistema, ya sea con más sets de Star Wars o con los propios mundos de Lego, como City, Speed Champions, Construction o Space.

Por ahora, Smart Play hace exactamente lo que debe hacer una primera toma de contacto: me da ganas de pasar más tiempo con él y ver hacia dónde lo lleva Lego a continuación. También es algo que realmente hay que experimentar de primera mano.

No será para todo el mundo, pero, al fin y al cabo, está diseñado para jugar, y eso es posiblemente la esencia de Lego. A mí también me encantan las piezas de exposición, pero me veo fácilmente comprando estos sets y utilizando los Smart Bricks y las etiquetas con otras construcciones.

TechRadar cubrirá ampliamente la CES de este año y te informará de todas las grandes novedades a medida que se produzcan. Visita nuestra página de noticias sobre la CES 2026 para conocer las últimas novedades y nuestras opiniones prácticas sobre todo tipo de productos, desde televisores inalámbricos y pantallas plegables hasta nuevos teléfonos, computadoras portátiles, dispositivos domésticos inteligentes y lo último en inteligencia artificial.

¡Y no olvides seguirnos en TikTok y WhatsApp para estar al tanto de las últimas novedades de la CES!