Plaza Sésamo encuentra su nuevo hogar en YouTube

¿Eres fan de hueso colorado de "Plaza Sésamo"? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues Sesame Workshop y YouTube facilitan nuestro entretenimiento.

Pues oficialmente, YouTube es ahora la biblioteca digital más grande de contenido de Plaza Sésamo, ofreciendo un tesoro de episodios icónicos, videos originales, Shorts únicos y programación temática para familias de todo el mundo.

(Image credit: YouTube/Sesame Workshop)

Un nuevo hogar para episodios icónicos

Por primera vez, más de 100 episodios completos de temporadas anteriores de Plaza Sésamo están disponibles en YouTube y en la aplicación YouTube Kids. Esto incluye episodios de temporadas recientes, así como algunos de los momentos más queridos en la historia del programa que los fans han estado esperando, tales como:

Bienvenido a Plaza Sésamo: Mira el primer episodio emitido en 1969, que presenta a personajes favoritos como Big Bird, Beto y Enrique (Bert & Ernie), la Rana René (Kermit) y más.

Se revela a Snuffy: ¡Finalmente, Big Bird demuestra que su amigo Snuffleupagus no es para nada imaginario!

La visita del Sr. Rogers: Es un día hermoso en Plaza Sésamo cuando Fred Rogers visita el vecindario.

María y Luis se comprometen: María y Luis están enamorados y deciden casarse.

Adiós, Sr. Hooper: Los vecinos de Plaza Sésamo se unen tras la partida de su querido amigo, el Sr. Hooper.

(Image credit: YouTube/Sesame Workshop)

Estos episodios históricos ya están disponibles de forma gratuita tanto en el canal principal de Sesame Street en YouTube como en el canal Sesame Street Classics. Revive los momentos que marcaron a generaciones.

Más formas de ver, más diversión por encontrar

Las familias ya disfrutan de Plaza Sésamo en la pantalla grande; de hecho, más de la mitad del tiempo de reproducción del canal oficial ocurre en televisores inteligentes (Connected TVs). Ahora, tienen aún más por explorar.

Además de los episodios de larga duración, los espectadores encontrarán una biblioteca ampliada con Shorts únicos protagonizados por todos sus personajes favoritos. También habrá recopilaciones temáticas de 1 a 2 horas de duración, seleccionadas con temas esenciales para las mentes en crecimiento, incluyendo: el ABC y 123, STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), Aventura e Imaginación, Amistad y Juego, Días Festivos y Animales.

YouTube y YouTube Kids ofrecen a las familias un destino único para todo el contenido que aman, apoyando la misión de Sesame Workshop de ayudar a los niños de todo el mundo a crecer más inteligentes, fuertes y amables.