Nintendo reveló que ha "decidido cambiar" la fecha de estreno de su película "live-action" de "The Legend of Zelda", pero ahora se estrenará antes de lo que todos esperábamos

La fecha de estreno de la película de "The Legend of Zelda" se ha adelantado una semana

Se ha cambiado la fecha de estreno de la película de "The Legend of Zelda"

Nintendo lo confirmó el pasado 13 de mayo en las redes sociales

La película de acción real tenía previsto su estreno en cines el 7 de mayo de 2027

Atención, fans de Nintendo: se ha modificado la fecha de estreno de la película de "The Legend of Zelda", pero no se preocupen, no se ha retrasado.

De hecho, el estreno de esta esperadísima película de acción real, que estaba previsto para el 7 de mayo de 2027, se ha adelantado una semana. Ahora está previsto que se estrene en todo el mundo el 30 de abril de 2027.

El anuncio lo ha hecho el legendario presidente de Nintendo, Shigeru Miyamoto. De hecho, en un comunicado publicado ayer (13 de mayo) en las redes sociales del gigante de los videojuegos, Miyamoto-san reveló que la adaptación cinematográfica de "The Legend of Zelda" llegaría antes de lo esperado.

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"Soy Miyamoto", comienza la publicación. "Hemos decidido cambiar la fecha de estreno mundial de la película de acción real The Legend of Zelda del 7 de mayo de 2027 al 30 de abril de 2027. Con el fin de poder ofrecerla a todos incluso un día antes, el equipo está unido para acelerar la producción. Falta menos de un año para el estreno, pero por favor esperen solo un poco más".

No está claro por qué una de las películas más esperadas del próximo año se estrenará antes de lo previsto. Sin embargo, dado que, según se informa, el rodaje del proyecto concluyó el mes pasado, parece que la producción está yendo mejor de lo que incluso el propio Miyamoto-san podría haber previsto.

¿Qué sabemos hasta ahora sobre la película de The Legend of Zelda?

En noviembre de 2025 se reveló que Benjamin Evan Ainsworth interpretaría a Link (Image credit: Nintendo/Sony Pictures)

A decir verdad, no mucho. De hecho, aparte de la nueva fecha de estreno, la siempre reservada Nintendo se ha guardado muy bien sus cartas en cuanto al elenco de la película, la trama y en cuál de los muchos y queridos juegos de la franquicia se inspira.

En cuanto al elenco, solo dos actores están oficialmente confirmados en The Legend of Zelda Movie: Benjamin Evan Ainsworth, quien interpretará a Link, también conocido como el Héroe del Tiempo, y Bo Bragason, quien dará vida a la princesa titular de Hyrule. Se cree que la actriz de Severance, Dichen Lachman, fue vista en el set interpretando a Impa, la protectora en jefe de Zelda, pero la participación de Lachman sigue siendo un rumor en esta etapa.

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También se confirmó que Bo Bragason interpretará a Zelda a finales de 2025 (Image credit: Nintendo/Sony Pictures)

Mientras tanto, los fans creen saber qué historia de qué juego se está adaptando para esta película, después de que Nintendo publicara las primeras imágenes oficiales de "The Legend of Zelda Movie" en noviembre de 2025. Sin embargo, una vez más, se trata de meras especulaciones, y no será hasta que Nintendo publique el primer tráiler de la película que podamos descifrar en qué juego o juegos se inspirará.

Mientras esperamos noticias más concretas, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre The Legend of Zelda Movie.

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