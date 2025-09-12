Nintendo reveló el título oficial, el tráiler y el reparto de la secuela de la película Super Mario Bros., pero hay un gran nombre que no aparece en la lista

Nintendo y Universal han confirmado el título oficial de su próxima película de Mario.

El nombre de la película se anunció durante el Nintendo Direct de septiembre de 2025.

También se reveló el reparto inicial y un tráiler.

¡Es oficial! La próxima película de "Super Mario Bros." se llamará "The Super Mario Galaxy Movie".

La secuela de la primera aventura multimillonaria de Nintendo y Universal, también conocida como The Super Mario Bros. Movie, se anunció durante el programa en vivo Nintendo Direct de septiembre de 2025. El anuncio del título vino acompañado de un tráiler y la revelación del elenco inicial, además de un recordatorio de que la próxima aventura de Mario en la gran pantalla llegará el 3 de abril de 2026.

The Super Mario Galaxy Movie. April 2026. pic.twitter.com/FNdKvxuTLXSeptember 12, 2025

Para quienes no lo sepan, el título de la última colaboración cinematográfica entre Nintendo y Universal se inspira en la serie Super Mario Galaxy del fabricante japonés de videojuegos. En las dos entregas de esta subfranquicia, el legendario fontanero viaja al espacio exterior después de que Bowser haga lo que mejor sabe hacer: secuestrar a la princesa Peach y encerrarla porque, bueno, es Bowser.

Sin embargo, durante la transmisión en vivo de Nintendo Direct de este mes, Chris Meledandri, fundador de la empresa de animación Illumination, que realizó la película The Super Mario Bros. Movie y dirigirá el desarrollo de su secuela, dijo que la adaptación animada de Galaxy no será una traducción fiel de la historia que se desarrolla en ninguno de los dos juegos.

«Aunque los juegos de Super Mario Galaxy son una inspiración fundamental para nuestra historia, esta próxima película depara sorpresas para los fans de todas las épocas de Mario», adelantó Meledandri. Interesante, muy interesante...

Mario, Peach y Toad volverán en la película Super Mario Galaxy. (Image credit: Universal Pictures/Nintendo)

Como mencioné anteriormente en este artículo, también se reveló el elenco inicial de una de las películas más esperadas de 2026, que incluye a muchos de los actores de doblaje de la película original.

Se ha confirmado el regreso de Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) y Kevin Michael Richardson (Kamek). Yoshi también aparecerá en esta película después de que se insinuara su aparición en la escena postcréditos de La película de Super Mario Bros., aunque no se ha revelado el actor de doblaje del dinosaurio verde favorito de todos. Rosalina, un importante miembro del reparto secundario de los juegos Galaxy, también tiene prácticamente confirmada su aparición.

Curiosamente, Seth Rogen, que prestó su voz a Donkey Kong en La película de Super Mario Bros., no fue nombrado junto a los coprotagonistas de su antecesor. Sin embargo, con los rumores que circulan sobre la posibilidad de que el gran simio de Nintendo protagonice su propia película animada, esta es probablemente la razón de su ausencia en La película de Super Mario Galaxy.

Por otra parte, el presidente de Nintendo, Shigeru Miyamoto, ha declarado que The Super Mario Galaxy Movie encabezará las celebraciones del 40.º aniversario de Mario, que se prolongarán a lo largo de 2026. Esperemos que no tengamos que esperar hasta fin de año para ver el tráiler.

Hasta entonces, puedes ver lo que me pareció la última película en mi reseña de La película de Super Mario Bros. y luego leer cómo La película de Super Mario Bros. pretendía acabar con los demonios cinematográficos de Nintendo.

La película Super Mario Bros ya está disponible para su transmisión en Prime Video (EE. UU.) y Paramount+ (Australia). Los espectadores del Reino Unido pueden alquilarla o comprarla en varias tiendas digitales, como Amazon Video, Apple TV, Microsoft y YouTube.