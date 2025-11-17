Nintendo publica las primeras fotos oficiales de la película de The Legend of Zelda

El rodaje de la película de The Legend of Zelda está en marcha en Nueva Zelanda

Nintendo ha revelado las primeras imágenes oficiales de la película de The Legend of Zelda .

En ellas se ve a Link y Zelda con trajes fácilmente reconocibles.

Las fotografías llegan días después de que se filtrara un vídeo del rodaje.

Nintendo reveló oficialmente las primeras imágenes de la película de The Legend of Zelda, y nos ofrecen una gran pista sobre en qué juego se basará.

Publicadas hoy (17 de noviembre) en la aplicación Nintendo Today , las tres fotografías muestran a los protagonistas de la película The Legend of Zelda, Benjamin Evan Ainsworth y Bo Bragason, con trajes que los fans de toda la vida reconocerán al instante.

Imágen 1 de 2 Bo Bragason interpretará a Zelda en la última película de acción real de Nintendo. (Crédito de la imagen: Nintendo/Sony Pictures) Benjamin Evan Ainsworth interpretará a Link, el protagonista masculino de la serie de videojuegos. (Crédito de la imagen: Nintendo/Sony Pictures)

De hecho, dos de ellas son primeros planos de los protagonistas de la película mirando algo fuera de cámara, mientras que la tercera muestra a la pareja contemplando una de las grandes —por no mencionar exuberantes— llanuras de Hyrule.

Hay un par de detalles que vale la pena destacar en las imágenes. El Link de Ainsworth luce su legendaria túnica verde y camiseta blanca, por lo que la adaptación de acción real de Nintendo y Sony Pictures de la popularísima saga de videojuegos de Nintendo apuesta por la máxima autenticidad.

Sin embargo, lo más interesante es que la Zelda de Bragason luce un vestido turquesa y unas mallas verde oscuro que recuerdan a su atuendo en una de las entregas más recientes de la saga The Legend of Zelda. Su vestimenta es muy similar a la que lleva en The Legend of Zelda: Breath of the Wild, el título de acción y aventura de 2017 para Wii U y Nintendo Switch, considerado habitualmente como la mejor entrega de la serie. ¿Confirma esto que la próxima película adaptará —directa o libremente— la historia de Breath of the Wild?

¿Cambiando la ciencia ficción por la acción fantástica?

Estas no son las únicas imágenes de la película que han surgido en los últimos días. El sábado pasado (15 de noviembre), se filtraron en internet imágenes de la película, que se está rodando en Nueva Zelanda, y que parecen revelar una nueva incorporación al reparto que Nintendo no ha confirmado públicamente.

El video, grabado en secreto, comienza con la cámara enfocando a Zelda, interpretada por Bragason, mientras se acerca a un par de caballos. Allí la recibe otra actriz, que parece ser Impa, la principal ayudante de Zelda en la exitosa franquicia de videojuegos de Nintendo.

A medida que la cámara hace zoom, podemos ver mejor quién podría estar interpretando a Impa (o a quienquiera que sea esta persona). Y, aunque es difícil distinguir completamente a la actriz en cuestión, se parece mucho a Dichen Lachman, también conocida como la estrella australiana a quien los espectadores quizás recuerden como la Sra. Casey de la exitosa serie de ciencia ficción Severance de Apple TV+.

El clip filtrado plantea más preguntas sobre la trama de la película de The Legend of Zelda . ¿Aparecerá este misterioso personaje en el primer acto o a lo largo de la historia? ¿Es uno de los caballos Epona, la fiel montura de Link, quien podría estar inicialmente al cuidado de Zelda en esta película? Y, quizás lo más importante, ¿viajan Zelda y su lugarteniente en secreto para evitar ser detectados o encontrados por Ganandorf, el gran villano de la franquicia The Legend of Zelda ?

Estoy seguro de que obtendremos respuestas a todas o algunas de las preguntas anteriores a su debido tiempo. Por ahora, aquí está la importantísima información sobre la fecha de estreno: La película de The Legend of Zelda llegará a los cines de todo el mundo el 7 de mayo de 2027.