Nintendo celebra la Navidad con el Mall Tour Latinoamérica 2025–2026

Nintendo quiere que celebres la Navidad como nunca antes, ¿cómo? Con la llegada de Nintendo Mall Tour Latinoamérica a seís países de la región.

Esta actividad, totalmente gratuita y abierta a niños y adultos, estará disponible en 14 centros comerciales seleccionados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y permitirá a los visitantes y a sus amigos y familiares probar demos de juegos para la consola Nintendo Switch, como Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, y demos de juegos para la consola Nintendo Switch 2, como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza, entre otros lanzamientos.

Consulte a continuación la lista de fechas, ciudades y centros comerciales del Nintendo Mall Tour Latinoamérica (tenga en cuenta que el calendario puede sufrir cambios).

(Image credit: Nintendo)

Además de jugar, podrás recibir obsequios como pósters, calcomanías (hasta agotar existencias) y tomarte fotos con Mario en sesiones de encuentro con los fans (ten en cuenta que el horario puede cambiar sin previo aviso).