Nintendo celebra la Navidad con el Mall Tour Latinoamérica 2025–2026
La magia de Nintendo invade los centros comerciales esta Navidad
Nintendo quiere que celebres la Navidad como nunca antes, ¿cómo? Con la llegada de Nintendo Mall Tour Latinoamérica a seís países de la región.
Esta actividad, totalmente gratuita y abierta a niños y adultos, estará disponible en 14 centros comerciales seleccionados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y permitirá a los visitantes y a sus amigos y familiares probar demos de juegos para la consola Nintendo Switch, como Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, y demos de juegos para la consola Nintendo Switch 2, como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza, entre otros lanzamientos.
Consulte a continuación la lista de fechas, ciudades y centros comerciales del Nintendo Mall Tour Latinoamérica (tenga en cuenta que el calendario puede sufrir cambios).
Además de jugar, podrás recibir obsequios como pósters, calcomanías (hasta agotar existencias) y tomarte fotos con Mario en sesiones de encuentro con los fans (ten en cuenta que el horario puede cambiar sin previo aviso).
